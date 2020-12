André Villas-Boas a fait passer un message à l'OM pour Florian Thauvin

L'incertitude autour de l'avenir de Florian Thauvin (27 ans), en fin de contrat en juin 2021, pèse-t-elle sur les performances de l'international tricolore ? La question a été posée à André Villas-Boas ce vendredi en conférence de presse. Et comme souvent, le technicien portugais de l'Olympique de Marseille a joué cartes sur table.

«C'est vrai que la situation contractuelle apporte beaucoup d’incertitudes. Flo est un joueur suffisamment expérimenté pour savoir faire la part des choses. Il est performant et important en L1. En Ligue des Champions, ses performances viennent de l'équipe. On peut faire mieux, mais il a eu beaucoup de malchance aussi. On est toujours déçus de cette aventure et de la finir comme ça. Sur sa question contractuelle, j'ai passé le message à la direction et on va voir ce qu’on peut faire. Mais c'est vrai qu’on a besoin de lui au top niveau pour être performant en championnat. Ma relation avec lui est comme celle que j'ai avec les autres. On parle beaucoup, on échange beaucoup sur ses performances aussi», a-t-il expliqué. La suite au prochain épisode.