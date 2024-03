Euro 2024 : qui seront les trois derniers qualifiés ?

Voie A

Dans la voie A, les quatre pays engagés sont l’Estonie, la Finlande, le Pays de Galles et la Pologne. D’un côté on aura une demi-finale entre l’Estonie et la Pologne et de l’autre un duel entre la Finlande et le Pays de Galles. Huitième de finaliste de la dernière Coupe du monde, la Pologne reste sur une campagne désastreuse achevée à la troisième place derrière l’Albanie et la Tchéquie. Mieux depuis la nomination de Michał Probierz comme sélectionneur, les Aigles - qui briguent une cinquième qualification de rang - recevront le petit Poucet estonien. Certes barragistes de l’Euro 2012, les Sinisärgid sont bien loin de ce niveau désormais. Dernière de sa poule avec un point, mais encore en course grâce à ses performances en Ligue des Nations, l’Estonie se déplacera en Pologne pour créer l’exploit, mais celui-ci serait majuscule. Le vainqueur de ce match recevra en finale le vainqueur de l’autre duel entre le Pays de Galles et la Finlande.

Qualifié lors de la Coupe du monde 2022 et huitième de finaliste de l’Euro 2020, le Pays de Galles recevra ce match dans un costume de favori. Passés proches de se qualifier dans un groupe difficile avec la Turquie et la Croatie, les Dragons seront revanchards et tenteront de se qualifier pour un troisième championnat d’Europe de suite. De son côté, la Finlande qui avait fait sensation en 2020 en se qualifiant pour la toute première fois de son histoire pour une compétition internationale tentera de rééditer cette performance. Les Hiboux Grands-Ducs ont terminé troisièmes dans un groupe où on retrouvait le Danemark et la Slovénie. Les demi-finales se tiendront ce jeudi et les finales mardi prochain. Le vainqueur de ces confrontations rejoindra la France, les Pays-Bas et l’Autriche dans le groupe D de l’Euro 2024.

Voie B

Les quatre équipes qui vont se battre pour la qualification dans la Voie B sont l’Ukraine, la Bosnie-Herzégovine, Israël et l’Islande. Grandissime favori, la Zbirna tentera de faire valoir son statut. Avec Oleksandr Zinchenko (Arsenal), Mikhaylo Mudryk (Chelsea) ou encore le duo de Girona Artem Dovbyk - Viktor Tsygankov, les Ukrainiens se présenteront avec le statut de quart de finaliste de l’Euro 2020. Pour ces éliminatoires, ils ont échoué à la différence de buts face aux Italiens dans un groupe très difficile où l’Angleterre avait terminé en tête. Se déplaçant à Zenica pour affronter la Bosnie-Herzégovine, l’Ukraine partira avec les faveurs des pronostics. Seulement qualifiée en 2014 pour la Coupe du monde, la Bosnie-Herzégovine court encore après son premier Euro. Entre stars vieillissantes (Pjanic, Dzeko, Kolasinac …) et pépites émergentes (Tahirovic, Ahmedodzic, Dedic …), cette équipe avait globalement déçu lors des éliminatoires en terminant cinquième derrière le Portugal, la Slovaquie, le Luxembourg et l’Islande. Revanchards, les Zmajevi essayeront de forcer leur destin.

Le vainqueur de ce match recevra (en Pologne pour l’Ukraine compte tenu de la guerre dans le pays, ndlr) la finale contre le vainqueur de l’autre demi-finale entre Israël et l’Islande. Jamais qualifiés pour un Euro depuis leur intégration à l’UEFA, les Israéliens n’en ont jamais été si proches. Devancés par la Roumanie et la Suisse, les Israéliens ont manqué le coche, mais se présentent avec ambition et portés par Manor Solomon (Tottenham) et Oscar Gloukh (Salzbourg). En face, l’Islande avait été quart de finaliste de l’Euro 2016, avait participé à la Coupe du monde 2018 et était barragiste malheureux de l’Euro 2020. Rentrés dans le rang, les Insulaires vont mieux depuis quelques mois et ont su remonter à la quatrième place de leur groupe de qualification. Une meilleure dynamique qui demandera confirmation dans quelques jours. Le vainqueur de ces confrontations rejoindra la Belgique, la Roumanie et la Slovaquie dans le groupe E de l’Euro 2024.

Voie C

Les quatre équipes qui vont se battre pour la qualification dans la Voie C sont la Géorgie, la Grèce et le Luxembourg. A domicile pour sa demi-finale ainsi qu’en cas de finale, la Géorgie veut surfer sur son bon cycle. Après avoir échoué en barrages de l’Euro 2020, l’équipe de Willy Sagnol arrive avec une génération dorée (Khvicha Kvaratskhelia, Giorgi Mammardashvili ou encore Georges Mikautadze). Quatrièmes d’un groupe difficile avec l’Espagne, l’Écosse et la Norvège, les Géorgiens affronteront le surprenant Luxembourg. Troisième de sa poule derrière le Portugal et la Slovaquie, mais devant l’Islande et la Bosnie-Herzégovine, la sélection du Duché vise également sa première qualification pour un Euro. En progrès constant, le petit Poucet de ces barrages, ne voudra pas être qu’un simple faire-valoir.

Dans l’autre demi-finale, on retrouve un champion d’Europe absent en 2016 et 2020 avec la Grèce. Devancée par la France et les Pays-Bas lors de la campagne de qualification pour le tournoi européen, la sélection hellène voudra retrouver la compétition vingt ans après son sacre en 2004. Avec une équipe qui apporte un nouveau souffle à l’image de Kostas Mavropanos et Vangelis Pavilidis, la Grèce avancera avec plus d’expérience et recevra en demi-finale le surprenant Kazakhstan. Jamais qualifiés pour un Euro, les Léopards des Neiges ont séduit en qualification même si la défaite 2-1 contre la Slovénie à la dernière journée a été synonyme de barrages. Les joueurs de Magomed Adiyev tenteront de poursuivre l’épopée jusqu’en Allemagne dans trois mois. Le vainqueur de ces confrontations rejoindra le Portugal, la Turquie et la Tchéquie dans le groupe F de l’Euro 2024.