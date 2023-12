Liverpool : Thiago Alcantara est porté disparu !

Il y a quelques années, lorsqu’on évoquait les meilleurs milieux du monde, Thiago Alcantara était automatiquement dans les débats. Le joueur formé à La Masia avait notamment livré de sacrées prestations lors du sacre du Bayern en Ligue des Champions en 2020, faisant étalage de toute sa classe et de toute sa qualité sous la tunique bavaroise. Derrière, il a fait le choix de rejoindre Liverpool, alors que toute l’Europe du foot lui ouvrait grand les portes de sa maison. Si son aventure sur les rives de la Mersey avait plutôt bien démarré malgré ces pépins physiques qui ne l’ont pas lâché - une constante depuis le début de sa carrière - c’est bien plus compliqué pour lui ces derniers mois.

Du haut de ses 32 ans, il n’a tout simplement pas joué de la saison. Comme le rapporte le quotidien espagnol AS, son dernier match remonte au 26 avril dernier, et la lumière au fond du tunnel semble encore assez loin, puisque personne n’est capable actuellement de dire quand on le reverra sur un terrain. Klopp évoquait, il y a quelques temps, un possible retour pour le début d’année 2024, mais depuis, plus de nouvelles. Pourra-t-il se faire une place à son retour ? C’est compliqué…

Quel avenir pour lui ?

L’entrejeu liverpuldien tourne bien. Ryan Gravenberch et Wataru Endō sont plutôt performants, sans parler d’un Alexis MacAllister qui n’est pas là car blessé, mais qui retrouvera un rôle majeur à son retour sans aucun doute. Les places vont être chères, et surtout, Klopp voudra-t-il compter sur un joueur dont le contrat expire en juin ? Autant dire que s’il parvient à revenir à un niveau physique acceptable, l’Espagnol ne doit pas forcément s’attendre à retrouver ce rôle de titulaire qu’il avait lors de ses deux premières saisons à Anfield. Dans un article publié fin novembre, le sérieux média The Athletic expliquait d’ailleurs que ses blessures à répétition avaient conditionné les derniers mercatos de son équipe, à l’image de cet été 2023 où 4 milieux sont arrivés.

Le média indiquait qu’un transfert en janvier n’était a priori pas d’actualité pour celui qui avait déjà dit non aux sirènes saoudiennes lors du dernier mercato estival. Ces derniers jours, il a encore été question d’un départ vers le pays arabe au terme de son contrat avec les Reds. Certains médias catalans ont aussi remis une pièce dans la machine concernant un possible retour à Barcelone, son club formateur qu’il a quitté en 2013 qui a tenté à plusieurs reprises de le rapatrier depuis. Une chose semble sûre, Thiago Alcantara devra faire une croix sur cet Euro 2024, puisque les plans de la Roja passent désormais par d’autres joueurs, et ce depuis plusieurs compétitions déjà. Tenter une dernière expérience au plus haut niveau afin de se relancer et terminer sur une bonne note, ou filer vers une destination exotique et a priori bien plus rémunératrice ? Thiago devra choisir…