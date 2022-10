Liga : le Real Madrid trop fort pour Séville

Alors que Karim Benzema, nouveau lauréat du Ballon d'Or, était absent du groupe madrilène, le Real Madrid affrontait le FC Séville, samedi soir, au stade Santiago Bernabeu, lors de la 11ème journée de Liga. Et les joueurs de Carlo Ancelotti n'ont pas perdu de temps dans cette affiche historique de l'élite espagnole. Après avoir récupéré le ballon dans les pieds de Gonzalo Montiel, fautif d'une perte de balle décisive, Vinicius Jr. a débordé sur le côté gauche puis pénétré dans la surface sévillane avant d'offrir à Luka Modric un but tout fait au second poteau. En effet, le Croate a parfaitement suivi le rythme du Brésilien pour conclure du plat du pied cette passe dorée (6e).

La suite après cette publicité

La première période des Madrilènes a été, de manière générale, marquée par une nette domination à travers un rythme intense imposé dès le coup d'envoi. En effectuant un gros pressing dans les premières secondes, le Real ne laissait pas Séville sortir de sa partie du terrain. Après l'ouverture du score de Modric, les occasions ont été multiples du côté de la Casa Blanca. A 24 mètres de la cage de Bono, David Alaba a décroché une frappe surpuissante qui a frôlé la lucarne droite du portier andalou (19e). Quelques minutes plus tard, c'est Rodrygo qui est venu inquiéter la défense de Séville avec un tir excentré après une séquence de dribbles en solitaire, plutôt bien inspirée sur le côté gauche (22e) : la tentative du Brésilien n'était néanmoins pas cadrée. Malgré un regain d'énergie dans les derniers instants du premier acte, à l'image de cette volée sèche reprise par Jesus Navas (45e) bien arrêtée par Thibaut Courtois au sol, les hommes de Jorge Sampaoli sont retournés au vestiaire à la pause en étant mené (1-0), sous une épaisse pluie madrilène.

Vasquez en héros du soir

En seconde mi-temps, les Madrilènes ont voulu rejouer la même chanson en mettant un tempo très élevé dans son jeu, bloquant chaque tentative de relances des Sévillans. Mais à la surprise générale, grâce à une splendide ouverture de Montiel, dans le dos de la défense du Real, Erik Lamela s'est retrouvé en face-à-face, seul pour ajuster un super tir de l'extérieur du pied gauche pour tromper Courtois (54e). C'est le troisième but de la saison en championnat pour l'attaquant argentin. Avec cette réalisation, le match s'est complètement relancé, alors que le Real avait pourtant bien failli doubler la mise à plusieurs reprises dans ce duel du samedi soir. Reboostés par leur égalisation, les Nervionenses ont tenté d'enchaîner avec une nouvelle offensive, quelques secondes après le but de Lamela, au cours de laquelle Isco s'est retrouvé à la réception d'un long centre au second poteau, mais sa reprise du gauche, bien que puissante et inspirée, s'est écrasée dans le petit filet du gardien belge (57e). Séville avait, à ce moment précis, complètement repris confiance, inquiétant encore la défense des Merengues avec une énième tentative enroulée de Lamela (60e). Des regrets, la troupe de Carlo Ancelotti a pu en avoir jusqu'à la libération de Lucas Vasquez (79e). Sur une action de contre, construite rapidement depuis leur défense, le Real Madrid a doublé la mise avec un gros travail de Vinicius. Lancé en profondeur face à Bono, le Brésilien a bien temporisé avant de décaler Vasquez sur sa droite qui a conclu dans le but vide. Et pour terminer en toute beauté, Federico Valverde a catapulté une frappe surpuissante dans la lucarne andalouse (81e). Bernabeu explose, Séville est KO debout.

Au classement, le Real Madrid conforte son trône de leader avec six points de plus que son rival du FC Barcelone, qui joue dimanche contre l'Athletic Bilbao. Le FC Séville n'y arrive décidemment pas et continue de faire du surplace à la 13ème position. Le weekend prochain, au cours de la 12ème journée du championnat, les Merengues accueilleront Girona à Bernabeu, tandis que les Andalous joueront à la maison face au Rayo Vallecano.