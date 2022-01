Real Madrid : l'incroyable scénario envisagé par Gareth Bale pour la suite de sa carrière

Si le Real Madrid est actuellement leader de Liga, tout en étant qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions (la Casa Blanca affrontera le PSG) et ceux de Coupe du Roi, ce n'est pas forcément grâce à Gareth Bale. Revenu dans la capitale espagnole cet été après son prêt d'une saison à Tottenham, l'ailier de 32 ans n'a disputé que trois matches depuis le début de la saison avec les Merengues. C'était en début de saison, et le principal concerné n'a plus porté les couleurs merengues depuis le 28 août. Alors oui, entre temps, l'international gallois (100 capes, 36 buts) a joué avec sa sélection notamment en novembre mais il a rechuté.

Résultat, entre des blessures au genou et au mollet, et quelques jours avec le Covid-19, Gareth Bale a complètement disparu des radars avec la Casa Blanca. En fin de contrat en juin prochain, l'ancien élément offensif de Southampton est donc forcément au cœur des débats, surtout en cette période de mercato hivernal où il peut négocier librement avec d'autres écuries. D'ailleurs, les dirigeants madrilènes ont forcément laissé la porte ouverte pour un départ du Gallois cet hiver, mais tout devrait se débloquer à la fin de la saison, ou plutôt quelques mois avant en fonction d'un facteur très important.

La retraite ou un retour en Grande-Bretagne ?

Le 24 mars prochain, le Pays de Galles défiera en effet l'Autriche dans le cadres des barrages pour la Coupe du Monde 2022, qui se disputera elle au Qatar du 21 novembre au 18 décembre. En cas de victoire, la sélection de Robert Page affrontera ensuite l'Ecosse ou l'Ukraine pour décrocher son billet pour la compétition ? Et c'est là que Gareth Bale décidera de son avenir. Comme le rapporte Sky Sports ce samedi, le natif de Cardiff envisage tout simplement de mettre un terme à sa carrière si le Pays de Galles ne se qualifie pour la plus prestigieuse des compétitions internationales, comme déjà évoqué par The Athletic.

En revanche, s'il réussit à aller au Qatar avec ses compatriotes, Gareth Bale fera tout pour rester en forme et revenir sur le devant de la scène avant le Mondial. Ainsi, le média britannique évoque un retour en Grande-Bretagne, peut-être en Championship au sein de Swansea City ou Cardiff City, deux clubs gallois qui évoluent en deuxième division. Sky Sports parle également d'un possible transfert dans un club de Premier League... Le Gallois a donc déjà tout prévu, reste désormais à savoir quelle option sera choisie.