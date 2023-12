LOSC - PSG : Luis Enrique détaille le nouveau rôle de Warren Zaïre-Emery

Aligné dans un rôle hybride en fonction des phases de jeu du PSG à Lille ce dimanche (1-1), en clôture de la 16e journée de Ligue 1, Warren Zaïre-Emery a globalement satisfait son coach. Présent au micro de Prime Vidéo, Luis Enrique est d’abord revenu sur ce choix : on a essayé quelque chose de différent pour avoir plus de contrôle. Et je crois que ça a été le cas pendant 80 minutes, c’était presque parfait, contre un grand rival. Tout a été sous contrôle. Il faudra que je revois les 10 dernières minutes. Mais c’est très frustrant, a ainsi assuré l’Espagnol faisant référence au positionnement de sa jeune pépite. Tantôt arrière droit quand Paris n’avait pas le ballon, tantôt milieu de terrain quand les joueurs de la capitale avaient la balle, le jeune joueur de 17 ans, crédité d’un 6,5 par notre rédaction, a quoi qu’il en soit bien tenu son rang.

«Nous avons réussi à faire ce que je voulais. C’est à dire avoir un joueur dans l’axe avec beaucoup de qualité quand nous avions le ballon, pour apporter du soutien, et qui change de position continuellement avec Vitinha. Ce qui a permis de générer des situations de supériorité face à une équipe de Lille qui défend très bien. Dans ces situations-là, nous avons pu exploiter les espaces. Et je crois que ça a très bien fonctionné. Le match m’a beaucoup plu durant 80 minutes. Quand il (Zaïre-Emery, ndlr) n’avait pas le ballon, il devait remplir la fonction d’un latéral droit», confirmait ainsi Luis Enrique en conférence de presse, estimant par ailleurs avoir vu «le meilleur match de la saison d’un point de vue défensif».