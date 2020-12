Mercato : le Real Madrid a des plans XXL pour 2021 !

Le Real Madrid n'a pas encore terminé son année 2020. En effet, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu se déplaceront à Elche le 30 décembre lors de la seizième journée de Liga. Co-leader du championnat avec l'Atlético de Madrid, mais avec deux matches en plus, l'écurie merengue se prépare à vivre une année 2021 intense aussi bien sur les terrains, puisqu'elle est en lice sur tous les tableaux, qu'en coulisses. En effet, les Madrilènes comptent bien se montrer actifs sur le marché des transferts en 2021.

Ainsi, AS explique ce vendredi que Florentino Pérez et ses équipes sont toujours dans l'optique de recruter des joueurs de renom pouvant assurer l'avenir et la pérennité du Real Madrid. La publication ibérique ajoute également que les comptes du club annoncent de grands transferts à venir. Alors qu'il faudra prendre en compte les pertes financières suite à la crise économique liée à l'épidémie de coronavirus, les Merengues ont affiché un bilan financier de 715 millions d'euros en 2019-20 (757 millions d'euros l'année précédente).

Trois joueurs sont clairement ciblés par l'écurie entraînée par Zinédine Zidane. En premier lieu, Kylian Mbappé (22 ans). Le joueur du PSG est courtisé depuis plusieurs années. Mais pour AS, 2021 est une année clé pour le dossier KM7. Il ne restera, en effet, plus qu'un an de contrat à l'international tricolore, dont le bail se termine en juin 2022. On le sait, Zizou et le joueur s'apprécient et l'idée d'une collaboration entre les deux hommes est loin d'être impossible. Toutefois, il faudra composer avec le Paris Saint-Germain.

Leonardo a annoncé à plusieurs reprises que des discussions pour prolonger le crack français étaient en cours. AS précise même que l'arrivée de Mauricio Pochettino pourrait bien changer la donne pour le Real Madrid car le technicien argentin aurait reçu l'assurance de la part de ses dirigeants que Mbappé ne bougerait pas cet été 2021. Autre joueur ciblé : Erling Braut Haaland (20 ans). Sous contrat jusqu'en 2024, le Norvégien, également suivi par le Barça, sera difficile à déloger en raison de l'accord verbal entre le BVB et son agent Mino Raiola. Celui-ci stipule que l'attaquant ne partira pas avant 2022, à moins d'offrir un pactole.

Un montant de 120 millions d'euros minimum était évoqué. De quoi faire réfléchir malgré tout le Real Madrid en cette période de crise. Enfin, Eduardo Camavinga (18 ans) possède aussi un profil qui plaît dans la capitale espagnole. Le milieu viendrait rajeunir un secteur de jeu avec quelques éléments vieillissants à l'image de Luka Modric. Pour lui, le média ibérique estime qu'il faudra mettre 50 millions d'euros sur la table pour le déloger de Rennes. Un départ cet été est plus que probable d'autant qu'il est désormais représenté par Jonathan Barnett, l'agent d'un certain Gareth Bale. Qu'on se le dise, le Real Madrid prépare du lourd en 2021 !