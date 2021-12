PSG : Kylian Mbappé rejoint la Maison Dior

Alors que tout le monde attend de savoir s’il signera une prolongation au Paris Saint-Germain ou un contrat avec le Real Madrid, Kylian Mbappé vient de révéler qu’il est devenu l’égérie du créateur Dior.

« Je suis heureux d’annoncer que je fais officiellement partie de la Maison Dior. Hâte de partager nos collaborations sur la mode homme et le parfum Sauvage », a-t-il posté sur Twitter.

I am delighted to announce that I am now officially part of Maison Dior. Can’t wait to share our collaborations in men’s fashion and Sauvage fragrance#Dior #DiorSauvage #DiorFragrance @Dior pic.twitter.com/hQtGyqGtKl