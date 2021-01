Le RB Leipzig vient concurrencer l'AC Milan pour Mohamed Simakan

Mohamed Simakan sera à n'en point douter l'une des attractions du mercato d'hiver en Ligue 1. Malheureusement, le Championnat de France risque de perdre une fois encore l'un de ses plus grands espoirs. Ce n'est un secret pour personne, l'AC Milan a fait du roc défensif strasbourgeois sa priorité pour le mercato hivernal. Paolo Maldini a pris les choses en mains et a lancé une opération séduction auprès du joueur et son entourage. Un accord serait même en bonne voie.

Oui mais voilà, le club lombard n'est pas seul sur le dossier. Si Chelsea a pris quelques renseignements sans aller vraiment plus loin, un autre club et non des moindres souhaite lui aussi rafler la mise dès le mois de janvier. Ce club, c'est le RB Leipzig. Selon nos informations, le club allemand apprécie tout particulièrement le profil de l'international tricolore U20 qui rentre parfaitement dans sa stratégie de recrutement visant à recruter de jeunes talents à fort potentiel. Les dirigeants de Leipzig ont même là aussi déjà pris contact avec le joueur et son entourage. De son côté, Strasbourg risque de faire grimper les enchères et tout porte à croire que le transfert devrait être supérieur à 15 M€...