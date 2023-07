Troyes : Mama Baldé est très courtisé

Depuis plusieurs saisons maintenant, l’attaquant Mama Baldé survole la Ligue 1 avec Troyes. Du haut de ses 27 ans, le polyvalent attaquant bissau-guinéen a terminé la saison avec 12 buts et 4 passes décisives. Un exploit tant son équipe n’a que très peu existé en championnat et a donc fini par être reléguée. Mais Mama Baldé, qui a donc surnagé dans cet effectif, a tapé dans l’œil de plusieurs écuries et pourrait bien ne pas jouer en Ligue 2 la saison prochaine.

Selon nos informations, son profil plaît beaucoup du côté de la Bundesliga et notamment de Mayence. Des contacts existent déjà entre le club allemand et l’entourage du joueur. Le club d’AEK Athènes est aussi dans la course. Des discussions sont en cours et les deux clubs devraient formuler une offre à Troyes prochainement. Enfin, le PSV Eindhoven suit aussi ce dossier avec intérêt, mais n’est pas passé à l’action pour le moment.

