OL : Aulas veut toujours y croire pour Memphis

Auteur d’une énorme saison avec l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay (27 ans) sera libre de tout contrat en juin prochain et pourra donc s’engager où il le souhaite. Très régulièrement lié à Ronald Koeman et au FC Barcelone, le Néerlandais semble plus proche d’un départ que de signer un nouveau bail avec l’OL.

Pourtant, son président Jean-Michel Aulas «rêve» de le voir rester encore quelques années dans le Rhône. «Pour Memphis, je rêve qu’il accepte notre proposition qui est toujours d’actualité. Il apporte tellement, il est impliqué directement sur 23 buts (14 buts, 9 passes décisives en L1). La proposition restera là, et si nous sommes champions pourquoi pas ?», a-t-il expliqué à l'AFP. L'ancien attaquant de Manchester United a passé les meilleures années de sa carrière avec le maillot de l'Olympique Lyonnais alors, finalement, why not ?