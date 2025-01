Cristiano Ronaldo a reçu une proposition XXL

Le 5 février prochain, Cristiano Ronaldo soufflera ses 40 bougies. Mais le Portugais ne compte pas raccrocher les crampons pour autant. En effet, l’ancien joueur du Sporting CP, de Manchester United, du Real Madrid et de la Juventus a bien l’intention de jouer encore quelques années, lui qui vise une victoire lors de la Coupe du monde 2026 avec son pays. Son autre rêve est également de pouvoir jouer avec son fils, Cristiano Ronaldo Jr (14 ans). Une volonté commune puisque l’adolescent a évoqué cette possibilité récemment à l’occasion d’un live sur YouTube.

MrBeast lui avait demandé : «tu as vu LeBron (James) jouer avec son fils, tu voudrais faire pareil avec ton père ?» Cristiano Ronaldo avait répondu : «Inch’Allah, Inch’Allah. J’espère.» CR7 avait ensuite avoué : «il aimerait beaucoup.» Mais il reste à savoir où ce rêve pourrait devenir réalité. A priori, il y a toutes les chances que cela se fasse en Arabie saoudite, où le père et le fils évoluent actuellement dans des catégories différentes à Al-Nassr. Un club que le quintuple Ballon d’Or a rejoint librement il y a deux ans, après la résiliation de son bail à Manchester United.

Un nouveau bail avec un énorme salaire

Payé une fortune, CR7 a parfaitement répondu aux attentes d’un point de vue individuel puisqu’il a enchaîné les buts. Cette saison, il en est à 17 buts en 20 apparitions toutes compétitions confondues. Redoutable buteur, il sait aussi se muer en passeur décisif, lui qui totalise 3 assists. Si individuellement tout va bien collectivement, Al-Nassr comptait sur sa superstar pour ramener des titres. S’il a gagné la Coupe arabe des clubs champions 2023, son club rêvait d’un sacre en Saudi Pro League.

Malgré cela, Al-Nassr compte encore et toujours sur CR7. En fin de contrat en juin prochain, le footballeur de 39 ans va continuer l’aventure à Riyad d’après le média saoudien Al Khabar, relayé par plusieurs publications portugaises. Ainsi, on apprend que l’attaquant va prolonger jusqu’en juin 2026. Le tout avec un juteux salaire à la clé, puisqu’il touchera plus de 200 M€. Il sera toujours le footballeur le mieux payé au monde assure AS. De quoi donner le sourire à Cristiano Ronaldo, dont l’avenir est a priori clos.