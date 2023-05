Borussia Dortmund : Jude Bellingham absent pour le match du titre ?

La suite après cette publicité

Et si Jude Bellingham avait disputé son dernier match officiel avec le Borussia Dortmund lors de la grosse victoire contre Gladbach (5-2) le 13 mai dernier ? Car oui, le milieu de terrain anglais n’a pas pu fouler la pelouse lors de l’autre succès des siens à Augsbourg qui, conjugué à la défaite du Bayern Munich à domicile contre Leipzig, permet au BvB d’occuper le trône de Bundesliga et ainsi d’avoir son destin en main lors de l’ultime journée du championnat, dans son antre du Signal Iduna Park contre Mayence. Un résultat similaire ou meilleur que celui des Bavarois offrirait au club de la Ruhr son neuvième Deutsche Meisterschale et son premier depuis la saison 2011-2012, pour mettre fin à une hémégonie du FCB de onze saisons.

En conférence de presse avant la réception du FSV du Français Ludovic Ajorque, l’entraîneur des Jaune-et-Noir, leaders au classement après 33 journées, Edin Terzic a donné des nouvelles de son international des Three Lions (24 sélections), auteur de 14 buts et 7 passes décisives en 42 rencontres toutes compétitions confondues : «pour Jude, il y a un point d’interrogation. Au cours des derniers jours, il a pu intensifier son programme d’entraînement, ça se présente bien mais il n’a pas encore fait d’entraînement avec nous sur le terrain.» A voir donc si Bellingham pourra participer à la possible fête ou s’il devra suivre ce sacre depuis les tribunes, avant d’être l’objet d’un des feuilletons les plus attendus durant le mercato estival, avec le Real Madrid ou même Manchester City, qui s’est avoué néanmoins vaincu sur ce dossier, en embuscade…

