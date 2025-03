Brésil : la terrible soirée en enfer de Raphinha !

Cette semaine, la température n’a pas cessé de monter avant ce choc au sommet du football sud-américain entre l’Argentine et le Brésil. La rivalité est toujours exacerbée entre les deux pays, mais ce match avait une saveur particulière. Outre le fait qu’elle intervienne au moment où l’Albiceleste était qualifié pour la Coupe du monde 2026, la rencontre était lancée depuis plusieurs jours par les déclarations fracassantes de Raphinha. Ce dernier n’avait pas mâché ses mots au moment d’évoquer ses intentions pour ce choc face à l’Argentine : «on va les tabasser, les tabasser je te dis. Sur et en dehors du terrain s’il le faut. Et je vais marquer. Qu’ils aillent se faire… voilà.» Des mots forts qui avaient été pointés du doigt en Argentine où on attendait une réaction des joueurs de Lionel Scaloni. Côté brésilien, les yeux étaient fixés sur Raphinha et ce n’était clairement pas le bon soir.

Transparent à l’image de ses coéquipiers, il a livré un premier acte fantomatique où il avait été averti suite à un accrochage avec Nicolas Tagliafico. Très nerveux, le joueur du FC Barcelone avait même eu une altercation avec Nicolas Otamendi dans une échauffourée à l’issue de laquelle le défenseur de Benfica l’avait chambré en lui lançant les mots suivants "parle moins". Voulant en découdre à la pause, Raphinha était retenu de justesse par son coéquipier Endrick. En seconde période, il n’a pas eu plus d’influence même s’il aurait pu marquer sur un joli coup franc (77e). Balayé 4-1 par l’Argentine après une prestation décevante, Raphinha savait déjà que ses oreilles allaient siffler après la partie.

Les Argentins ont savouré

Le sélectionneur de l’Argentine Lionel Scaloni a été plutôt conciliant et n’a pas voulu accabler l’ancien Rennais : «je pardonne à Raphinha, car je sais qu’il ne l’a pas fait exprès, il défend son pays. Je suis absolument certain qu’il ne voulait blesser personne. Il n’y a pas besoin de déclarations pour que le match se déroule de cette façon. Ce n’est pas pour cette raison que nous avons joué comme ça.» Une sortie classe et gentleman de la part de Lionel Scaloni qui a préféré retenir la victoire historique de ses joueurs. Néanmoins, ces derniers n’ont pas manqué de répondre aux provocations de Raphinha après la partie.

« Il ne faut jamais parler avant, surtout quand on ne peut pas le prouver sur le terrain. Dès que Raphinha a dit ça, on l’a envoyé sur le groupe WhatsApp, puis on a répondu sur le terrain. Nous on a l’habitude de discuter sur le terrain, on continue à faire notre truc. J’espère qu’on continuera comme ça. On le prouve jour après jour, à chaque entraînement. Ce match restera dans l’histoire», a notamment déclaré Leandro Paredes à son sujet. De son côté, Julian Alvarez a aussi savouré la tournure des événements : «bien sûr, cette déclaration a rajouté du piment à ce match, mais avec toute humilité, on leur a donné une leçon.» Un sacré coup sur la tête de Raphinha qui doit désormais bien regretter sa sortie médiatique…