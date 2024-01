Lens-PSG : l’adjoint de Franck Haise juge les débuts de Jhoanner Chavez

Déterminé à l’idée de recruter un latéral gauche cet hiver, le RC Lens a trouvé son bonheur. Comme nous vous l’avons révélé, la formation artésienne a décidé de s’adjuger les services de Jhoanner Stalin Chávez Quintero. Ce dimanche, face au PSG et sous les yeux de son nouveau public, l’international équatorien (3 capes) a d’ailleurs fait ses débuts en entrant juste après la pause en lieu et place de Faitout Maouassa. Présent en conférence de presse, Lilian Nalis, le premier adjoint de Franck Haise (suspendu), a tenu à le féliciter.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 43 18 30 13 4 1 44 14 8 Lens 26 18 2 7 5 6 21 19

«On savait qu’on allait en avoir besoin car Faitout (Maouassa) n’avait pas la capacité à faire 90 minutes. Après, il a connu une petite gêne musculaire à la pause. Et on a décidé de lancer Chavez dans le bain. Il a fait une bonne rentrée. Il a montré ses qualités de vitesse, de percussion et d’explosivité. Il a mis quelques courses profondes, dans le dos de la défense parisienne, et un ou deux bons centres. Ce sont des bons débuts».