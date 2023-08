Marcelino tremble avant le retour de l’OM en Ligue des Champions

La suite après cette publicité

Un déplacement périlleux. L’Olympique de Marseille joue une partie de son avenir en Ligue des Champions demain soir (20h) sur la pelouse du Panathinaïkos. Pour ce 3e tour aller de qualification, la formation phocéenne va devoir se serrer les coudes pour affronter la chaude ambiance qui l’attend. En plus de cela, le contexte n’aide pas car il n’y aura pas de supporters olympiens, alors qu’un fan de l’AEK Athènes a été tué hier lors d’un affrontement avec les ultras du Dinamo Zagreb dans la banlieue de la capitale grecque. La police sera sur les rangs aux environs du stade.

D’un point de vue sportif, l’OM ne semble pas si prêt que cela non plus. Malgré des victoires en amical contre de faibles adversaires comme Nîmes, Eupen et Waalwijk, la défaite face au Bayer Leverkusen (2-1), équipe autrement plus redoutable, a rappelé combien il restait à travailler pour rivaliser avec un habitué des joutes européennes. C’est justement ce qui inquiète Marcelino à la veille de la rencontre face au Panathinaïkos. En conférence de presse, l’entraîneur espagnol a estimé que son équipe n’était pas encore prête. Il s’attend à souffrir.

«Nous devrons être prêts. Nous sommes toujours en construction. Ça fait un mois et quatre jours que nous sommes ensemble. Si j’avais pu choisir, j’aurais préféré ne pas jouer ce match à ce moment de la saison. Mais dès le début, nous savions que ça serait ainsi. Nous avons travaillé au maximum pour obtenir un bon résultat pour que la qualification se joue lors du match retour au Vélodrome», rappelle-t-il comme pour soulager ses troupes d’un peu de pression. D’après lui, ce match devrait permettre de situer où en est son équipe.

«On est en train d’essayer d’accélérer l’adaptation, pas seulement des joueurs envers moi mais moi aussi envers eux. Le match contre Leverkusen était une partie exigeante. Nous sommes optimistes pour le match de demain. Les joueurs doivent montrer leur manière de jouer.» Un discours un peu fébrile qui a de quoi surprendre avant un rendez-vous très important mais il compte sur les recrues. «On a eu une semaine à notre disposition pour essayer de connaître en détail le Panathinaïkos. Concernant les nouveaux, ils ont eu une adaptation fantastique, je suis très satisfait de cette réalité. J‘espère être plus satisfait demain.» Et surtout dans une semaine après le match retour.