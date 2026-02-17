Menu Rechercher
Golovin expulsé après sa grosse semelle sur Vitinha

Par Aurélien Macedo
1 min.
Aleksandr Golovin avec Monaco @Maxppp

Animé, le barrage aller de Ligue des Champions entre l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain tient toutes ses promesses. En tête avec un doublé de Folarin Balogun, le club asémiste avait bien débuté. En difficulté, les Franciliens ont serré les dents avant de revenir via Désiré Doué et Achraf Hakimi.

Après la pause, le Paris Saint-Germain s’est retrouvé en supériorité numérique. En effet, Aleksandr Golovin a été expulsé après une semelle sur Vitinha. Ne maîtrisant pas son geste, le Russe a laissé ses coéquipiers à 10 comme ce week-end lors de la victoire contre Nantes (3-1). Nouvelle expulsion pour le milieu passé au CSKA Moscou.

