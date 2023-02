Randal Kolo Muani raconte son duel perdu face à Emiliano Martínez

La suite après cette publicité

À quelques centimètres près, Randal Kolo Muani mettait un pied, voire les deux, dans l’éternel. L’attaquant de l’Eintracht Francfort, dont l’entrée en finale de Coupe du Monde a eu le mérite de sonner la révolte chez les Bleus, regarde encore et encore cette toute dernière occasion repoussée par Emiliano Martínez, dans les ultimes instants de la prolongation. Dans un entretien accordé à beIN Sports, l’attaquant français est revenu pour la première fois sur ce moment.

«Je la regarde encore, je la connais par cœur. Dans ma tête, je me suis dit: "Randal, il faut que tu tires". J’ai essayé de tirer au premier poteau, le gardien fait un très bel arrêt et la sort bien. J’ai perdu ce duel. Après, je pense qu’il y avait d’autres solutions, je pouvais le lober, je pouvais trouver Kylian parce qu’il était aussi sur un bon angle. Mais sur l’action, je ne le vois pas, parce que le ballon vient comme ça (il mime la trajectoire du ballon et regarde vers le haut, ndlr). Et moi, je vais direct comme ça (droit au but) et je ne vois pas Kylian (à gauche). C’est après, quand tu regardes la vidéo que tu vois qu’il y a d’autres possibilités mais c’est trop tard, tu ne peux plus rien faire. Je l’ai encore en travers de la gorge et je l’aurai à vie, confie-t-il. (…) Mais elle ne me fait pas mal. Je me dis qu’il faut que je me batte et que je vais aller chercher ce but-là. C’est ça qui va me pousser tout le temps à marquer et à me surpasser. Je pense que ce but que j’ai raté va me donner de la force». Une occasion qui a stimulé son appétit de buts puisque l’ancien joueur de Nantes est dans un état de grâce depuis son retour à Francfort. Buteur face à Fribourg et le Bayern Munich, Kolo Muani aura encore l’occasion de s’illustrer face à Naples en Ligue des Champions, le 21 février prochain.

À lire

CdM 2022 : ces 10 révélations finalement restées dans leur club