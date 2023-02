La «Kolo Muani Mania» déferle sur la Bundesliga !

La suite après cette publicité

C’est fou comme la carrière d’un joueur peut prendre un coup d’accélérateur en quelques mois. Après deux saisons prometteuses ponctuées de 21 buts en Ligue 1, l’attaquant français débarque libre à l’Eintracht Francfort qui a immédiatement décelé le potentiel incroyable de cet attaquant complet, rapide, physique et altruiste. En seulement quelques semaines, il devient le meilleur passeur de la Bundesliga et impressionne au point d’être appelé à la surprise générale en remplacement d’un Christopher Nkunku blessé. En quelques semaines avec les Bleus, le n°9 de Francfort progresse à vitesse grand V aux côtés des Mbappé, Giroud et autre Ousmane Dembelé.

Un nouvel agent et un préparateur physique individuel

Depuis son retour du Qatar, Kolo Muani a franchi un cap et a procédé à quelques ajustements. Selon nos informations, il a désormais un préparateur physique individuel et a confié la gestion de sa carrière à sa famille proche, accompagnée par un agent d’expérience en la personne de Moussa Sissoko. Ce dernier s’occupe entre autre des intérêts des internationaux tricolores Ousmane Dembelé (Barça), Matteo Guendouzi (OM) ou du phénomène de l’AS Monaco Eliesse Ben Seghir.

D’autant qu’à la vue de ses performances (2 buts lors des deux derniers matches dont un face au Bayern Munich), l’ancien Nantais est parti sur des bases élevées à tel point qu’une véritable «Kolo Muani Mania» déferle sur la Bundesliga. Opposé à Fribourg le 25 janvier dernier, Christian Streich, le coach de l’actuel 5e de Bundesliga ne s’est pas encore remis du match de Kolo Muani face aux siens. « Si tu le marques de trop près, il s’appuie, se retourne sur une touche. Si tu lui laisses trop de place, il prend de la vitesse et provoque. Et quand tu l’emmènes vers la ligne de touche, il ne faut pas lui laisser plus de dix centimètres. Un trou de souris lui suffit pour faire passer le ballon », relatait encore impressionné l’entraîneur allemand dans des propos rapportés par Le Matin.

Kolo Muani, des débuts remarqués chez les Bleus

Face au Bayern le week-end dernier, l’attaquant de 24 ans, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Francfort, a impressionné dans tous les compartiments du jeu. Premier défenseur de son équipe, il a récupéré plusieurs ballons dans les pieds des milieux du club bavarois. Grâce à sa technique et à son sens du jeu, il a été un poison permanent pour la défense munichoise, sans doute la meilleure d’Allemagne. Son but marqué du gauche après un une-deux de 40 mètres avec le Japonais Daichi Kamada après s’être joué de Dayot Upamecano son partenaire en Équipe de France est la parfaite illustration de la nouvelle dimension de l’international tricolore en Allemagne.

Jusqu’où va donc s’arrêter Randal Kolo-Muani ? Difficile à savoir. Une chose est sûre, ce dernier, auteur de 9 buts et 12 passes décisives en 25 matches cette saison, n’est absolument pas rassasié, une très bonne nouvelle pour son club mais aussi pour l’Equipe de France. Car fort de ces performances XXL en club et son vécu chez les Bleus, il va être amené à jouer un rôle prépondérant dans le groupe France, et ce, dès le prochain rassemblement prévu dès le mois de mars…