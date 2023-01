Francfort : Randal Kolo Muani a tapé dans l’oeil de deux cadors européens

La suite après cette publicité

À l’image de Marcus Thuram qui attire les convoitises de grands clubs européens, Randal Kolo Muani (24 ans) a parfaitement utilisé la Coupe du Monde au Qatar avec l’équipe de France, pour briller devant les grands projecteurs internationaux qu’offre une aussi grosse compétition mondiale. D’après les informations de nos confrères de L’Équipe, l’attaquant de l’Eintracht Francfort a marqué beaucoup de points en Bundesliga au point d’avoir tapé dans l’œil du Bayern Munich qui aimerait verrouiller son transfert cet hiver pour une arrivée prévue cet été. Le club anglais de Manchester United serait aussi sur le coup et préparerait même une offre de 60 millions d’euros pour s’offrir les services du Français en janvier, toujours selon le quotidien français.

Arrivé à Francfort cet été, après la fin de son contrat avec le FC Nantes, le natif de Bondy connaît une progression fulgurante depuis plus d’un an. Sous contrat avec Francfort jusqu’en juin 2027, Kolo Muani préférait rester en Bundesliga, s’il venait à quitter les Adler prochainement. Contrairement aux Red Devils, les dirigeants bavarois n’ont pas préparé de réelle proposition à soumettre à leur voisin allemand, mais ils ont néanmoins pris contact avec l’entourage du joueur, bien avant la Coupe du Monde au Qatar. Comme on vous le rapportait le mois dernier, d’autres clubs anglais comme Tottenham et Liverpool, ainsi que des équipes italiennes dont les noms n’ont pas filtré, sont très intéressés à l’idée de le recruter pour le prochain mercato estival selon nos informations. Les Spurs, étaient déjà très chauds pour le recruter l’été dernier, mais avaient été doublés par Francfort qui avait raflé la mise. De son côté, Liverpool est également séduit par les qualités et le profil très polyvalent de l’ancien attaquant du FC Nantes, autant capable de briller que de faire briller.

Francfort a conscience de la situation

Alors que Kolo Muani continue de carburer sous le maillot de Francfort, sa direction sait très bien qu’il sera compliqué de lutter face à la concurrence grandissante sur le marché des transferts. L’objectif des Adler serait de le conserver au moins jusqu’à la fin de la saison dans l’objectif de poursuivre leur belle épopée en Ligue des Champions, alors que les joueurs d’Oliver Glasner s’apprêtent à affronter le Napoli en huitième de finale de la compétition. La direction de Francfort comprend également que le salaire du joueur fixé à 150 000 euros brut mensuels ne représente plus le niveau et le statut réel de son attaquant.

Cette saison, Randal Kolo Muani affiche un compteur de 5 buts et 10 passes décisives en 14 matchs de championnat. Actuellement 4ème de Bundesliga, l’Eintracht Francfort a encore de bien beaux objectifs à verrouiller dans cette deuxième partie de saison. La perte de son attaquant phare pourrait être un véritable coup dur pour les Adler. En tout cas, le Bayern Munich se frotte les mains et espère bien finaliser cette cible jugée comme prioritaire par la direction afin de définitivement pallier le départ de Robert Lewandowski à Barcelone.