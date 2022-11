L'Eintracht Francfort a fixé le prix de vente de Randal Kolo Muani

La suite après cette publicité

Parti rejoindre l’équipe de France au Qatar, Randal Kolo Muani va disputer sa première Coupe du Monde. Un heureux événement pour son club, l’Eintracht Francfort. Déjà tout heureux de l’avoir recruté sans avoir payé un centime au FC Nantes, le club allemand espère que cette exposition qatarie va faire grimper les enchères.

En effet, l’Eintracht espère revendre RKM à prix fort. Sous contrat jusqu’en 2027, Kolo Muani réalise une excellente première partie de saison (8 buts, 11 passes décisives). L’objectif des dirigeants de Francfort est de convaincre le Français de rester un an de plus. Mais Sport Bild affirme que si un courtisan veut le recruter l’été prochain, l’Eintracht n’écoutera aucune offre en dessous de 60 M€. Et en interne, certains espèrent une vente autour des 80-100 M€. Rien que ça !