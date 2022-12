Deux cadors de Premier League foncent sur Randal Kolo Muani !

La suite après cette publicité

«La commission médicale de la FIFA ayant entériné le forfait de Christopher Nkunku pour cause de blessure, Didier Deschamps avait la possibilité d'appeler un joueur pour le remplacer. Le sélectionneur national a décidé de faire appel à Randal Kolo Muani.» Mercredi 16 novembre, la vie de Randal Kolo Muani bascule une deuxième fois en 2022. La première fois c'était durant l'été lorsque l'attaquant nantais rejoint libre de tout contrat l'Eintracht de Francfort après 18 mois plus qu'intéressants en Ligue 1 sur les bords de l'Erdre (21 buts en 2 saisons).

Une trajectoire éclair pour le natif de Bondy qui évoluait en National du côté de Boulogne durant la saison 2019-20. Brillant avec Francfort et meilleur passeur de Bundesliga pour ses premiers pas en Allemagne, Kolo Muani se voyait récompenser en obtenant son ticket pour la Coupe du Monde 2022 au détriment d'un Christopher Nkunku blessé. Celui qui a connu sa première titularisation face à la Tunisie où il a été d'ailleurs l'un des rares à surnager par sa capacité à vouloir jouer vers l'avant et à trouver des solutions offensives a sans doute fini de convaincre ceux qui pouvaient encore douter de sa capacité à jouer au plus haut niveau.

La Premier League lui fait les yeux doux

Rien d'étonnant donc à voir plusieurs grands clubs européens suivre avec attention ses performances. D'autres clubs anglais et italiend dont les noms n'ont pas filtré, sont très intéressés à l'idée de le recruter pour le prochain mercato estival. Selon nos informations, il s'agit de Tottenham et de Liverpool. Les Spurs, étaient déjà très chauds pour le recruter l'été dernier, mais avaient été doublés par Francfort qui avait raflé la mise.

De son côté, Liverpool est également séduit par les qualités et le profil très polyvalent de l'ancien attaquant du FC Nantes, autant capable de briller que de faire briller. Autant de qualités toujours très appréciées sur les bords de la Mersey. Mais pour s'offrir l'attaquant international tricolore, il faudra sans doute sortir le chéquier et pas qu'un peu. Si Bild annonce que l’Eintracht n’écoutera aucune offre en dessous de 60 M€, le nouveau statut de Kolo Muani et la pénurie d'attaquants de son profil pourraient faire encore grimper l'addition. On pourrait alors se diriger vers une somme se rapprochant bien plus des 80 M€. De quoi faire une plus value quasiment jamais vu en quelques mois, lui qui était arrivé libre à Francfort l'été dernier rappelons-le...