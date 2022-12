Les terribles confessions de Kylian Mbappé après la défaite de la finale de la Coupe du Monde

La suite après cette publicité

Lui-même le concède, il n’a pas réalisé son meilleur match. Mais l’important est ailleurs. Pour son retour avec le PSG, Kylian Mbappé a une nouvelle fois enfilé son costume de sauveur. En inscrivant le pénalty dans le temps additionnel face à Strasbourg (2-1), le meilleur buteur du championnat de France (13 réalisations) a sorti une belle épine du pied à son équipe, qui reste invaincue en championnat, en plus de creuser l’écart en tête.

Cette victoire et ce nouveau but décisif vont lui faire du bien au moral. Car la défaite en finale de la Coupe du Monde il y a dix jours contre l’Argentine (3-3, 4-2 aux t.a.b.) est encore bien présente dans son esprit. Héros malheureux d’une finale qui restera dans les livres d’histoire, il a admis après le match de ce soir que cette blessure ne se soignera jamais vraiment, malgré son sourire de façade.

«Personnellement, je ne vais jamais digérer»

«Personnellement, je ne vais jamais digérer. Mon club n’est pas responsable de cet échec en sélection, j’essaye de revenir avec l’énergie la plus positive possible. J’ai essayé d’amener un élan à mon équipe pour revenir avec la victoire et continuer notre saison où on est invaincus. C’était une parenthèse Coupe du monde, le club n’a rien à voir» assure celui qui a frappé huit fois au Qatar.

En revenant plus tôt à l’entrainement et à la compétition, il souhaite avant tout faire le ménage dans son esprit encore meurtri. «Le message était simple, c’était de montrer que, peu importe ce qui se passe avec la sélection, le PSG est autre chose et je suis toujours déterminé à ramener tous les trophées dans la capitale.» Tant mieux pour le PSG, qui affrontera le Bayern Munich dans six semaines. Une autre façon de tourner la page et de se préparer à la suite.