PSG : la réponse glaciale de Luis Enrique sur sa relation avec Kylian Mbappé

Décidément, la relation entre Kylian Mbappé et Luis Enrique a de quoi surprendre. Arrivé au PSG cet été, le technicien ibérique n’a pas hésité à dire qu’il en attendait encore plus de son attaquant même quand ce dernier réalisait de grandes performances. Mais alors que ce postulat était valable en première partie de saison, l’ancien coach du Barça ne limitait pas le temps de jeu du Bondynois. Désormais, la donne a changé. Depuis l’annonce de son départ auprès du groupe parisien, KM7 voit son temps de jeu fondre comme neige au soleil. Pour rappel, nous vous avions révélé en exclusivité que le champion du monde 2018 rejoindra le Real Madrid gratuitement à l’issue de cette saison. Remplaçant contre Nantes, le joueur formé à l’AS Monaco est sorti à la 67e minute contre Rennes avant d’être sorti à la mi-temps contre Monaco.

Une gestion qui montre que les relations entre Kylian Mbappé et son entraîneur sont assez fraîches comme nous vous le confirmions à travers une autre exclusivité sortie la semaine dernière. Une information de plus en plus visible face caméra. Alors que Luis Enrique a réalisé un show ce lundi pour éviter les questions sur l’attaquant de 25 ans en conférence de presse d’avant-match du 8e de finale retour face à la Real Sociedad, le coach du PSG a encore montré que le malaise était palpable ce lundi au micro de Canal+. Interrogé sur l’état de ses relations avec le capitaine de l’équipe de France, l’ancien sélectionneur de l’Espagne s’est fendu d’une réponse sans équivoque : «nous travaillons tous les deux pour le PSG.» Relancé sur sa réponse cinglante, l’ancien milieu de terrain a enchaîné entre sourires malicieux et silence volontaire. Ambiance…