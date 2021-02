OL : le Borussia Dortmund n'oublie pas Memphis Depay

Memphis Depay (26 ans) le sait mieux que personne, sa situation contractuelle le place en position de force sur le marché des transferts. Libre l'été prochain, le capitaine de l'Olympique Lyonnais voit les prétendants se bousculer au portillon. Entre le FC Barcelone, la Juventus ou encore l'AC Milan, l'international néerlandais dispose de plusieurs possibilités. L'été dernier, le Borussia Dortmund s'était positionné pour accueillir l'intéressé, en vain. Mais il faut croire que le BVB souhaite toujours attirer Depay dans ses filets. Selon les informations de Bild, les dirigeants allemands songeraient fortement au joueur de l'OL pour succéder à Jadon Sancho.

La suite après cette publicité

Libre, il permettrait de ne pas trop plomber les finances du club au contraire de Donyell Malen (22 ans) également pisté par Dortmund. On le sait, le BVB pourrait revoir sa copie en cas de non qualification européenne la saison prochaine. La vente de certains éléments demeure ainsi clairement d'actualité. En parallèle, la venue d'un joueur de gros calibre comme Memphis Depay, libre de tout contrat, constitue une opportunité en or. Reste à savoir ce qu'en pense l'ancien Mancunien...