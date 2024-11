Keylor Navas a déjà un plan pour son mercato

2024 aura été une année riche en émotions pour Keylor Navas. En mai dernier, le gardien a annoncé sa retraite internationale après 114 capes sous le maillot du Costa Rica. Quelques jours avant, le natif de San Isidro avait fait ses adieux au Paris Saint-Germain. En effet, après cinq années de bons et loyaux services, entrecoupées d’un prêt à Nottingham Forest, l’ancien du Real Madrid a quitté la capitale française à l’issue de son contrat. Et si Luis Enrique avait manqué de classe en ne lui offrant pas une dernière sortie devant le public du Parc des Princes, Navas avait reçu plusieurs messages chaleureux de ses coéquipiers et du club.

Libre et sur le marché, il était ensuite déterminé à reprendre du service. Durant l’été, son nom a été lié à certaines écuries en quête d’un renfort doté d’une solide expérience. Ainsi, l’Arabie saoudite, Saprissa (Costa Rica), Monza ou encore le Grêmio se sont penchés sur son cas, sans réussir à conclure. De son côté, le joueur a tâté le terrain avec l’Inter Miami. Mais la franchise de Major League Soccer n’a pas donné suite. Par la suite, le gardien de 37 ans a tenté sa chance avec le FC Barcelone, qui cherchait un gardien de son profil pour compenser la blessure longue-durée de Marc-André ter Stegen.

Objectif 2025 pour Navas

Mais les pensionnaires du Camp Nou ont décidé de miser sur le Polonais Wojciech Szczęsny. Sans club, Navas ne lâche pas l’affaire pour autant. AS explique qu’il continue de s’entretenir et à s’entraîner à un niveau élevé et à haute intensité. Il a d’ailleurs récemment publié une vidéo de l’une de ses séances sur Instagram avec le message suivant : « nous devons toujours être prêts à ce que Dieu a préparé pour nous ! Travailler dur !» L’idée et surtout l’envie du joueur est de se préparer afin de reprendre du service dès que possible. Il vise clairement le mercato d’hiver 2025.

Le média ibérique explique d’ailleurs que l’avenir de l’ancienne doublure de Gianluigi Donnarumma pourrait s’écrire loin de l’Europe, mais ses proches n’ont pas exclu retour sur le Vieux continent en janvier prochain. Selon AS, Navas compte plutôt reprendre du service dans un club sud-américain ou tenter une aventure en Major League Soccer. D’ailleurs, son nom a été cité du côté du San Diego FC il y a quelques mois. La franchise va être lancée officiellement début 2025. Compter sur un élément comme Navas serait un vrai plus pour elle. En attendant de connaître sa prochaine destination, Keylor Navas travaille d’arrache-pied.