Liga : l'Atlético de Madrid enfonce le FC Barcelone

Le Wanda Metropolitano trépignait d'impatience avant le choc de cette huitième journée de Liga entre l'Atlético et le FC Barcelone. Battus par Alavés (1-0) samedi dernier, les Colchoneros devaient se ressaisir devant leur public. Vainqueur sans trembler de Levante (3-0) lors de la dernière journée, le Barça se retrouvait dos au mur après la gifle reçue en début de semaine face à Benfica en Ligue des champions. Pour ce choc de 21 heures, Diego Simeone alignait un 3-5-2 avec le duo Joao Félix, Luis Suarez en attaque. Antoine Griezmann démarrait la rencontre sur le banc. Ronald Koeman façonnait un 4-3-3 avec Depay, Gavi et Coutinho en pointe. Le champion d'Espagne se procurait la première opportunité du match par Lemar dont la frappe filait juste à côté (8e). Bien entré dans le match, l'Atlético poussait et Joao Félix bien servi par Lemar ne trouvait pas le cadre (16e).

La suite après cette publicité

Logiquement, les hommes de Simeone ouvraient le score. Felix décalait Suarez qui lançait dans la profondeur Lemar qui ajustait Ter Stegen de près (1-0, 23e). Vexé, le Barça réagissait vite et Coutinho tentait une volée de l'extérieur du pied qui rasait le montant (25e). Le match s'emballait et l'Atlético de Madrid manquait le break. Suite à une belle inspiration de Joao Félix, Suarez seul face à Ter Stegen enroulait son ballon qui filait juste à côté (28e). Juste avant la pause, l'Atlético prenait le large. Sur un contre, Félix trouvait Lemar qui trouvait Suarez étrangement seul qui remportait son duel face à Ter Stegen (2-0, 44e). Il fallait attendre l'heure de jeu pour entrevoir une occasion dangereuse côté Barça. Gavi récupérait un ballon et décalait sur la gauche Coutinho qui voyait sa frappe bien captée par Oblak. Les Colchoneros géraient tranquillement les événements et procédaient en contres. Sur l'un d'entre eux, Suarez sur la gauche centrait pour Joao Félix dont la frappe n'inquiétait pas Ter Stegen (66e). Grâce à ce cinquième succès de la saison, le champion d'Espagne revenait provisoirement à une longueur du Real Madrid au classement. Avec cette première défaite en Liga, le Barça glissait au dixième rang.

Retrouvez le film du match sur notre live commenté.

Retrouvez le classement de Liga ici.