OM-Montpellier : les compositions probables

Ce sont deux équipes aux trajectoires similaires qui s'affrontent ce soir à l'Orange Vélodrome (21h). Après un début de saison solide, Marseille et Montpellier ont marqué le pas à la fin de l'année 2020 et sont désormais décrochés du podium, respectivement aux 5e et 8e positions. Les deux formations n'ont plus connu la victoire depuis 3 rencontres et vont tenter de débuter 2021 par un succès et un rapproché au classement.

Une obligation surtout pour l'OM, qui avec ses deux matches en retard pourrait faire une belle opération comptable au moment du rattrapage. Pour cela, André Villas-Boas devrait aligner un 4-2-3-1 ce soir, comme le rapporte La Provence. Cuisance devrait être aligné en numéro 10 derrière le trio Thauvin-Payet-Benedetto. L'attaque aura fière allure aussi du côté de Montpellier, avec un 5-3-2 classique du côté de Michel Der Zakarian. Le duo infernal Delort-Laborde devrait être de la partie, avec le poison Mollet en soutien.