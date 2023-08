PSG : la réponse amusante de Gianluigi Donnarumma sur Luis Enrique

Après la belle victoire du Paris Saint-Germain au Parc des Princes face au RC Lens (3-1), Gianluigi Donnarumma s’est arrêté au micro du diffuseur de la rencontre pour revenir sur ce succès ô combien important qui lance enfin la saison du club parisien. «La première mi-temps, on a été un peu timide. Après ça a été un spectacle. C’est une belle victoire de toute l’équipe. On a bien défendu et bien attaqué. Il faut qu’on continue comme ça. On va maintenant préparer le match de dimanche prochain» a tout d’abord confié le portier italien avant de revenir sur le travail défensif effectué à l’entraînement sous la houlette de Luis Enrique : «nous travaillons beaucoup sur la défense, ça s’est vu pendant le match. C’est mieux pour moi (rire). C’était un bon match de toute l’équipe, de la défense aussi. Je suis très content de comment joue l’équipe».

Gianluigi Donnarumma est ensuite revenu sur sa relation avec le nouvel entraîneur des Rouge et Bleu. Le gardien parisien a notamment eu un échange savoureux et amusant avec les journalistes présents au Parc des Princes sur les principes de jeu de Luis Enrique dont la relance au pied. «Nous jouons beaucoup dans les pieds mais je peux aussi dégager loin (rires). Il m’a dit de jouer un peu plus sur la droite parce qu’il y a plus d’espace et il avait raison», a lancé l’Italien, qui a ensuite livré quelques détails sur sa discussion à la fin de la rencontre avec Kylian Mbappé. «Je lui ai dit Bravo Kyky pour le deuxième but et je lui ai dit dommage pour le but pris parce qu’il restait seulement deux secondes. J’étais très énervé d’avoir pris ce but à la fin pour un gardien c’est très frustrant», a lâché Donnarumma avant de conclure sur l’importance de Marquinhos au sein du vestiaires après la polémique sur le capitanat au PSG : «on a fait une réunion entre nous pour choisir le capitaine. C’est juste que ça soit Marquinhos.» Le message est passé !