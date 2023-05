Chelsea, Atlético de Madrid : João Félix dévoile où il veut jouer la saison prochaine

La suite après cette publicité

C’est un des gros feuilletons de ce prochain mercato. Le Portugais est dans une drôle de situation. Et pour cause, son prêt à Chelsea va expirer d’ici la fin du mois de juin, et tout indique qu’il va revenir à l’Atlético. Les Blues n’ont pas d’option d’achat dans ce contrat de prêt bouclé en janvier dernier, et, en attendant de nouveaux rebondissements, il sera joueur colchonero cet été.

Les dernières informations publiées outre-Manche affirment cependant que Chelsea espère tout de même s’offrir définitivement le Portugais. Mais au vu de ses prestations plutôt moyennes à Stamford Bridge, les Blues ne veulent logiquement pas faire de folies, alors que l’Atlético demandait, au minimum, 80 millions d’euros pour l’ancien de Benfica, même si certaines publications vont jusqu’à évoquer un montant de 100 millions d’euros. Un échange pourrait être la solution, et les noms d’Aubameyang et de Cucurella ont été annoncés comme possible monnaie d’échange.

Il veut rester

Restait à connaître les plans du principal concerné. Dans un événement organisé du côté de Londres, l’international portugais a tenu à mettre les choses au clair pour son avenir. « Je ne sais pas encore de quoi sera fait mon avenir, mais j’ai adoré mes 4 ou 5 mois ici à Chelsea. C’est un top club et tout le monde a été très bien avec moi, mes coéquipiers sont incroyables. J’aime beaucoup être ici. J’aimerai beaucoup être ici la saison prochaine », a lancé le Lusitanien.

Clairement, il ne semble pas avoir l’intention de retrouver Diego Simeone du côté de Madrid la saison prochaine. On peut aussi imaginer que dans ce dossier, Mauricio Pochettino aura son mot à dire. Le coach argentin, qui prendra les commandes de l’équipe en été, a déjà commencé à travailler sur le mercato et a notamment demandé l’arrivée de Dusan Vlahovic. Compte-t-il sur Félix ? On le saura bientôt…