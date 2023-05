Chelsea veut liquider ses joueurs pour João Felix

La suite après cette publicité

L’histoire entre l’Atlético de Madrid et João Félix n’aura jamais marché. Arrivé à l’été 2019 en provenance de Benfica contre un chèque de près de 126 millions d’euros - le transfert le plus cher de l’histoire du club - l’attaquant portugais était devenu l’un des chouchous des supporters, mais après des difficultés à s’adapter au style de jeu de Diego Simeone, il avait fini par disparaître petit à petit. Pourtant, son talent est toujours présent et forcément, Chelsea s’était jeté sur lui cet hiver dans le cadre d’un prêt payant sans option d’achat. Un deal gagnant pour toutes les parties en principe.

L’Atletico de Madrid espérait le voir retrouver des sensations et du temps de jeu en Premier League, alors que Chelsea cherchait désespérément un attaquant capable de marquer des buts. De son côté, le joueur voulait relancer sa carrière en enchaînant les matches de haut niveau. Mais 4 mois après son arrivée, l’aventure de l’attaquant de 23 ans reste mitigée. S’il est intéressant sur le terrain (14 matches, 2 buts), il manque encore d’efficacité et son coach Franck Lampard déclarait récemment attendre bien plus de lui. Et si son avenir cet été dépend évidemment de la situation sportive compliquée de Chelsea (onzième de PL), le joueur et le club ont déjà une petite idée.

Le président de l’Atlético ne ferme pas la porte à João Félix

Plusieurs joueurs dans la balance

Joao Felix n’a pas spécialement envie de retourner du côté de Madrid où il estime que son aventure est terminée. Chelsea, qui attend toujours de choisir son nouveau coach et qui aura forcément son mot à dire, a envie de le garder définitivement, conscient du gros potentiel du joueur et de la possibilité de le voir exploser la saison prochaine dans un championnat qu’il aura découvert. Selon les informations d’Evening Standard, confirmées par Sport, l’Atletico de Madrid n’est pas spécialement vendeur ou du moins ne bradera absolument pas son joueur acheté très cher. Les Colchoneros fixent le prix à 100 millions d’euros.

La presse espagnole explique que Chelsea, dans l’optique de faire diminuer le prix de Joao Felix devrait proposer plusieurs joueurs dans l’opération. Les deux cités sont Aubameyang et Cucurella. Les deux hommes ont été approchés par l’Atlético de Madrid il y a quelque temps et pourraient donc intéresser la direction madrilène. La valeur cumulée des deux est estimée à 70 millions et pourrait donc bien aider Chelsea. Les Blues proposeront aussi d’autres joueurs (Kovacic, Ziyech, Pulisic, Mount) car ils doivent équilibrer les comptes. Mais l’Atletico ne veut pas d’un échange et veut récupérer du liquide. Les négociations s’annoncent donc tendues.