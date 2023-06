Juventus : c’est le flou total autour d’Adrien Rabiot !

La suite après cette publicité

C’est un des gros dossiers de cette entame de mercato. Dans quelques jours seulement, Adrien Rabiot sera libre comme l’air. Et forcément, quand un tel joueur est disponible sans indemnité de transfert, nombreux sont les clubs qui souhaitent se ruer dessus. Depuis des semaines déjà, la Juventus tente de convaincre le titi parisien de prolonger son bail, alors que des écuries anglaises sont à l’affût.

La presse italienne, via La Gazetta dello Sport notamment, indique que la balance penche plutôt pour un départ en ce moment, avec Manchester United comme grand favori. La tendance serait donc plutôt à un départ en direction d’Old Trafford, toujours selon les informations des médias transalpins. De notre côté, nos informations ne vont pas forcément dans ce sens.

À lire

Manchester United : Alejandro Garnacho va hériter du numéro de Cristiano Ronaldo

La Juventus y croit encore

Selon nos sources, la Juventus se montre plutôt confiante dans ce dossier assez sensible. Le club du Piémont estime avoir de grandes chances de garder le Français pour une saison supplémentaire au moins, et ce malgré l’intérêt des Red Devils, qui peuvent en plus proposer au joueur un salaire bien plus intéressant. Sans parler de la possibilité de disputer la Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

La Juve se veut donc optimiste, alors que, comme dévoilé par nos soins il y a quelques jours, la Vieille Dame attend la réponse définitive du joueur cette semaine. Et ce, afin de pouvoir préparer l’arrivée de son remplaçant dans les meilleures conditions et ne pas être prise au dépourvu… Autant dire qu’on devrait rapidement être fixé, d’autant plus que, rappelons le, samedi le joueur ne sera officiellement plus sous contrat avec l’emblématique club italien !