Le Barça veut mettre Samuel Umtiti à la porte

Triste Fête Nationale pour Samuel Umtiti (26 ans). Si le défenseur central, champion du monde 2018, a démarré ce 14 juillet en ouvrant l'édition de Sport, il risque de faire la grise mine. On y apprend en effet que le FC Barcelone a décidé de le pousser vers la sortie cet été.

Malgré un contrat courant jusqu'en juin 2023, l'international tricolore (31 sélections, 4 buts) est donc placé sur la liste des transferts. L'ancien Lyonnais, actuellement blessé au genou, n'entre pas dans les plans de la direction sportive catalane (13 apparitions seulement en Liga cette saison). Et la décision est claire à en croire le journal : ce sera un départ... ou un départ !

Tout est déjà prévu

Pour ce faire, les pensionnaires du Camp Nou sont parés à toutes les éventualités. En cas d'absence d'offres concrètes, ils ouvriront la porte à un prêt d'une saison. Plusieurs écuries semblent d'ailleurs déjà prêtes à l'accueillir avec cette formule, en Serie A notamment : le Torino, Naples, la Lazio et l'AS Roma. D'autres devraient suivre.

De leur côté, les Blaugranas ont l'intention d'accueillir un central de premier plan (on parle du Citizen Eric Garcia) et de récompenser Clément Lenglet (25 ans) avec un nouveau contrat et un salaire réévalué surtout. Le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres...