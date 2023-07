Thomas Tuchel pousse un cadre du Bayern Munich sur le départ

La suite après cette publicité

Le Bayern Munich version Thomas Tuchel va doucement se construire au fil des prochaines semaines. Parachuté coach du club bavarois il y a un peu plus de trois mois, le technicien allemand a connu des débuts compliqués où il a failli tout perdre avant d’arracher de justesse la Bundesliga. Le technicien allemand qui a été conforté par sa direction va pouvoir cette fois prendre davantage le temps pour construire son équipe et peut compter sur quelques renforts. Konrad Laimer (RB Leipzig) et Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund) ont déjà signé alors que Kim Min-Jae est tout proche de venir en provenance de Naples. Si on prend aussi en compte le dossier Harry Kane (Tottenham), il va pouvoir s’appuyer sur de jolis renforts.

Qui dit renforts dit aussi départs et un cadre pourrait être concerné par cette situation. A en croire les informations du média bavarois TZ, Leon Goretkza ne serait pas si intouchable que sur les dernières saisons et un départ ne serait pas impossible. Arrivé libre de Schalke 04 à l’été 2018, le milieu allemand est toujours sous contrat jusqu’en juin 2026 après avoir été blindé il y a près de deux ans. Clef en 2020 lors de la victoire en finale de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain (1-0), Leon Goretzka avait maintenu un niveau solide sur les saisons suivantes et ce malgré quelques pépins physiques. Néanmoins, sa position s’est fragilisée depuis l’arrivée de Thomas Tuchel.

Goretzka n’est plus indiscutable

Titulaire seulement à quatre reprises sur les sept derniers matches de la saison, il a vu son statut être remis en question. Lors du match pour le titre, il avait d’ailleurs été remplacé seulement quatorze minutes après son entrée en jeu. D’ailleurs, Thomas Tuchel avait changé son système pour passer en 4-1-4-1 sur certains matches. Les rumeurs sur son avenir avaient d’ailleurs surgit en fin de saison, mais il avait tenu à les balayer en juin dernier : «je n’ai pas d’autres projets que de rester au Bayern. Nous avons de grands projets» Si sa tête est toujours à Munich ce n’est toutefois pas aussi évident qu’il n’y parait.

Surtout que Thomas Tuchel ne compte pas sur lui comme un élément clef. Selon les informations de TZ, l’ancien coach du Paris Saint-Germain entend conserver un double pivot, mais aimerait ainsi associer Konrad Laimer avec Joshua Kimmich pour la saison prochaine. Si Leon Goretzka tentera sûrement de se battre pour retrouver une place de titulaire, le mercato peut aussi jouer son grain de sel. En effet, le Bayern Munich ne sera pas fermé à un départ de son joueur en cas d’offre intéressante. Une situation nouvelle autour de Leon Goretzka qui remet son avenir en cause.