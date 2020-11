Droits TV : Mediapro demande une grosse ristourne et propose une prolongation de contrat !

Comment se terminera le conflit entre Mediapro et la LFP ? Pour le moment, il est encore trop tôt pour le dire. Mais en coulisses, le diffuseur principal de la Ligue 1 et de la Ligue 2 s’active pour tenter de trouver une solution. Pour rappel, le groupe sino-espagnol n’a pas voulu payer l’échéance du mois d’octobre (172 M€) et a saisi le tribunal de commerce de Nanterre pour demander une conciliation avec la Ligue.

Diffuseur de la Ligue 1 jusqu’en 2024, Mediapro était sorti du silence le 21 octobre dernier, par l’intermédiaire de Jaume Roures, pour expliquer qu’un désengagement n’était pas à l’ordre du jour, mais que Mediapro souhaitait simplement obtenir une ristourne en raison des conséquences financières liées à la crise sanitaire.

« Il faut avoir confiance dans le processus de conciliation. Je ne vois pas pourquoi on ne trouverait pas des solutions. Le contrat est fait pour durer. Nous avons cette volonté-là. La seule chose que nous demandons, c'est de nous adapter à la situation pour cette saison. Je ne peux pas croire qu'on ne va pas s'en sortir. Nos demandes concernent cette saison impactée par la Covid. »

Mediapro a soumis plusieurs propositions

Aujourd’hui, L’Equipe révèle le montant de la réduction que souhaite obtenir Mediapro, uniquement pour la saison 2020/2021. Ainsi, le groupe espère une ristourne comprise entre 170 M€ et 200 M€, soit une baisse d’environ 25%. Et ce n’est pas tout. Pour essayer de rattraper les pertes de cet exercice, Mediapro aimerait que son contrat soit prolongé jusqu’en 2026 ! Deux ans supplémentaires pour lesquels le groupe paierait 820 M€ par an.

Ces pistes ont-elles des chances d’aboutir ? Concernant la baisse demandée, si la LFP donne son aval, elle devra inévitablement faire face à des demandes similaires des autres diffuseurs (Canal+ entre autres). Enfin, pour ce qui est de la prolongation jusqu’en 2026, L’Equipe indique que cette option se heurterait à la loi. Affaire à suivre.