Euro : le coup de gueule de Rolland Courbis contre les Bleus

Ce soir débute l’Euro 2020 avec le match Italie-Turquie. Une compétition que l’équipe de France rêve de gagner après son sacre mondial en 2018 en Russie. Les Bleus font d’ailleurs figure de favoris, notamment grâce au trio magique Mbappé-Griezmann-Benzema. Sans doublier d’autres stars telles que Paul Pogba ou N’Golo Kanté. Mais selon Rolland Courbis, la sélection nationale fait preuve d’un peu trop d’arrogance. Et l’ancien coach de l’OM a peur que le scénario de la Coupe du Monde 2002 se répète.

« Il faut impérativement que Didier Deschamps siffle la fin de la récréation, grogne Courbis. On est à la récréation de la maternelle, on ne se rend même pas compte. Si on ne fait pas gaffe, on va perdre cet Euro avant même de l'avoir commencé. On va se mettre tout le monde à dos, on va être détestés. On ne se rend pas compte des déclarations qu'on fait. (…) Je suis surpris qu'on ne fasse pas gaffe et qu'on puisse dire qu'on a le meilleur effectif du monde, le meilleur trio du monde... On a été champions du monde mais c'était quand même il y a trois ans », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.