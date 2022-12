Rennes : le violent coup de gueule de Bruno Genesio contre les dirigeants du football français

Pour son dernier match amical à l’occasion de la trêve hivernale, le Stade Rennais, troisième du championnat de France, s’est imposé (3-1) contre le Stade Brestois, ce jeudi à 18 heures, au Roazhon Park. Malgré la victoire, Bruno Genesio est apparu très remonté en zone mixte. La raison ? Le boxing day à la française.

« C’est une idée de nos dirigeants, une bonne idée d’ailleurs. J’espère qu’ils seront là aux matches, qu’ils ne seront pas à la plage, en vacances puisque c’est eux qui ont eu cette bonne idée. Je ne pense que ce soit ce qui excite le plus les joueurs, peut-être en Angleterre mais c’est différent, c’est une culture. Chez nous, je ne suis pas sûr que ce soit le plus excitant, mais on s’adapte. On est là pour ça, on ne va pas se plaindre, on reste des privilégiés, on le sait donc on ne va pas non plus pleurer sur notre sort ». Ambiance…

