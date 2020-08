Reims signe un partenariat avec un club portugais

De retour en Coupe d'Europe avec une qualification en Ligue Europa, obtenue grâce à une 6e place en Ligue 1, Reims peut entamer la nouvelle saison de manière positive. Des ambitions et des sommets retrouvés, l'un des clubs historiques de France va augmenter sa visibilité en Europe. D'autant plus que les Champenois ont annoncé un partenariat avec un club portugais : Paços de Ferreira.

Dans un communiqué, le club a déclaré débuter une relation avec l'équipe lusitanienne pour les 3 prochaines saisons. « Cet accord mutuel vise, pour le Stade de Reims, à créer des synergies sportives à travers des échanges techniques, d’éventuels prêts de jeunes talents du groupe Pro 2 et plus globalement à étendre sa zone d’influence sur un territoire riche en talents ». Comprendre que Reims vient de conclure un accord avec un futur club satellite, peut-être à l'image de l'accord entre le LOSC et le Royal Mouscron.