LOSC : les excuses de Ngal’ayel Mukau aux supporters

Après la gifle reçue à domicile contre Strasbourg (1-4), Ngal’ayel Mukau n’a pas mâché ses mots et a assumé l’ampleur de l’épaisse crise dans laquelle les Dogues sont en train de s’enfoncer. Le milieu de 21 ans promet du changement dans les prochaines semaines.

«Crise ? C’est un résultat catastrophique. Le club et les fans ne méritent pas ça, et on doit continuer à travailler. Il reste encore quelques mois et quelques matchs. C’est à nous de relever la tête. On doit relever la tête. On doit y aller», a déclaré l’international congolais. L’heure est arrivée de sortir très vite la tête de l’eau.