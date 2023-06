Naples : l’agent de Victor Osimhen a renconté Aurelio De Laurentiis

La suite après cette publicité

Le dossier avance à tâtons, mais il avance. Alors que Victor Osimhen sort d’une saison étincelante sous les couleurs de Naples, ponctuée d’un titre de meilleur buteur de Serie A (26 buts) et d’un titre de champion d’Italie, ses courtisans se manifestent logiquement à la pelle devant son hall d’entrée. Pour autant, le club de Campanie se montre toujours aussi résolu et catégorique : il n’est pas vendeur.

À ce titre, la presse transalpine faisait état ces dernières semaines d’une future rencontre entre les représentants du joueur et le président napolitain Aurelio De Laurentiis, afin d’évoquer une potentielle prolongation de contrat. Selon Sky Sport Italia, cette réunion aurait bien eu lieu ces derniers jours et aurait donné des signaux positifs. Sous contrat jusqu’en 2025, l’international nigérian ne serait contre l’idée de rempiler, à condition d’obtenir une augmentation de salaire à la hauteur de ce qu’il pourrait prétendre ailleurs. La publication précise qu’une nouvelle rencontre devrait être programmée dans les semaines à venir pour évoquer plus amplement des détails du futur contrat d’Osimhen. Pour rappel, ADL avait fixé le prix de l’ancien Lillois à 180 millions d’euros ces derniers jours.

À lire

Naples : Rudi Garcia veut récupérer un ex-joueur de l’OM