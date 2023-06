Naples fixe un prix stratosphérique pour Victor Osimhen, le Real Madrid a déjà trouvé le successeur de Carlo Ancelotti

Les courtisans d’Osimhen sont fixés

La suite après cette publicité

Départ de Kylian Mbappé ou pas, le PSG est toujours à la recherche d’un numéro 9. Et le club de la capitale sait désormais à quoi s’en tenir pour l’une de ses pistes à ce poste. Comme le révèle Le Parisien dans ses pages intérieures, pour s’offrir Victor Osimhen du Napoli, il faudra débourser pas moins de 180 M€ ! Un tarif exorbitant qui a pour but de refroidir les prétendants de l’attaquant nigérian. Dans ses pages intérieures, le Corriere dello Sport relaye aussi ce prix XXL, les prétendants sont prévenus.

Le Real Madrid prépare l’avenir pour son banc

Le successeur de Carlo Ancelotti au Real Madrid est déjà tout trouvé. Le Mister va bien poursuivre au Real Madrid jusqu’en 2024, avant de devenir le sélectionneur du Brésil. De son côté, le club madrilène n’a pas perdu de temps pour lui trouver un remplaçant. Comme le rapporte le quotidien allemand Bild, la priorité se nomme Xabi Alonso, un ancien de la maison blanche ! Le directeur sportif du Bayer Leverkusen a eu deux entretiens avec le coach espagnol en mai pour évoquer son avenir. Les deux hommes se sont mis d’accord pour poursuivre l’aventure ensemble jusqu’en 2024, soit la date de la fin de son contrat. La porte sera donc grande ouverte pour le Real Madrid.

À lire

Liga : les dates des Clasicos sont connues !

Newcastle fonce sur Sandro Tonali

En Italie, après Nicolò Barella, c’est un autre milieu de Serie A qui se retrouve dans le viseur de Newcastle ! La bombe a été dévoilée hier soir : les Magpies seraient proches d’attirer Sandro Tonali, le maître à jouer de l’AC Milan. Le club aux moyens, désormais, illimités depuis le rachat par le PIF va débourser 70 M€ pour s’attacher les services de l’Italien. Comme le placarde le Corriere dello Sport : «Tonali direction la Premier League» ! Un contrat de six ans avec un salaire de 8 M€ + des bonus l’attend dans le nord de l’Angleterre. Une information aussi relayée dans l’encart de Tuttosport. De son côté, La Gazzetta dello Sport se veut moins catégorique. Et pour cause, l’AC Milan se montre gourmand et attend 80 M€.