Man Utd officialise 4 départs

Comme le veut la tradition, les écuries de Premier League dévoilent en fin de saison la liste des joueurs qui ne seront plus là la saison prochaine. Après Arsenal, qui a annoncé six départs, c’est au tour de Manchester United de faire un point. Les Red Devils ont indiqué discuter prolongation avec David De Gea. En revanche, plusieurs joueurs, eux, s’en iront à coup sûr.

La suite après cette publicité

«Comme annoncé le mois dernier, le défenseur central Phil Jones part après 12 ans et 229 apparitions pour United. Axel Tuanzebe part après 37 apparitions en équipe première, après avoir été capitaine des Reds à tous les niveaux depuis qu’il a rejoint l’Académie à l’âge de huit ans. Ethan Galbraith et Di’Shon Bernard cherchent de nouvelles opportunités ailleurs après des périodes de prêt à Salford City et Portsmouth, respectivement.» Une page se tourne…

📋 Confirmation of our official retained list, which has been submitted to the @PremierLeague.#MUFC || #PL