Real Madrid : ça se tend de plus en plus avec Vinicius Junior

Le week-end dernier encore, Vinicius Junior a été la cible d’insultes et de sifflets de la part du public de Majorque. Parmi les injures proférées à l’encontre du Brésilien, il y en a eu à caractère raciste. Une sorte d’acharnement qui commence sérieusement à inquiéter le Real Madrid, puisque ce phénomène est devenu hebdomadaire dès que les Merengues jouent loin de leurs terres. Et surtout, ça suscite un énorme débat de l’autre côté des Pyrénées, avec la Liga en ligne de mire. Pour beaucoup, le championnat espagnol devrait rapidement prendre des mesures pour endiguer tout ça au plus vite. Mais ce n’est pas le cas… Carlo Ancelotti est d’ailleurs monté au créneau en conférence de presse.

« La question que je pose est la suivante : contre quoi Vinicius doit-il se défendre ? Contre quoi ses coéquipiers doivent-ils se défendre ? Le problème est-il Vinicius ? Je ne sais pas. Il semble que le problème soit Vinicius. Mais le problème est ce qu’il se passe autour de lui, point final. C’est un problème dans le football espagnol et il doit être résolu. Il semble être le coupable, alors qu’il est la victime de quelque chose que je ne comprends pas », a ainsi lancé l’Italien. Et les injures racistes dont est victime le joueur commencent à inquiéter.

Un sujet clivant

« Le cas Vinicius est devenu viral, on dirait que c’est devenu drôle d’aller au stade pour l’insulter. Il faut le freiner rapidement. Les chants ne viennent pas que de zones avec des ultras, il y a des pères avec des enfants, c’est inquiétant. Nous allons tout dénoncer », explique ainsi José Damián García, directeur de l’intégrité et de la sécurité de la Liga, au journal AS. Le problème, c’est que les différentes institutions semblent se renvoyer la balle, et que le champ d’action de chacune est assez floue. La Liga n’a par exemple pas le pouvoir de sanctionner directement les clubs ou les supporters, et c’est le CSD (conseil supérieur du sport), la Fédé ou la justice ordinaire qui doivent trancher. Décréter la fermeture d’une tribune est ainsi un énorme processus administratif qui peut prendre des mois, ce qui n’est pas forcément le cas dans d’autres championnats. Pas de quoi dissuader certains comportements déplacés dans les gradins donc…

Mais pour d’autres, Vinicius Junior n’a rien d’une victime. Beaucoup estiment que le joueur de la Canarinha multiplie les provocations et les comportements un peu arrogants depuis un moment. Ce qui a le don d’énerver le public adverse, mais aussi les joueurs de l’équipe d’en face. Face à Mallorca, le Brésilien a reçu 10 fautes. Un record cette saison en Europe. Il est habituel que les joueurs avec son style de jeu aient tendance à plus être fauchés que les autres - Nabil Fekir en sait quelque chose par exemple - mais avec Vinicius, il semble y avoir quelque chose derrière. « Peut-être que nous n’avons pas tous une dent contre Vinicius, peut-être qu’il y a autre chose… Je n’ai rien contre lui, c’est un grand joueur. Mais quand l’an dernier on jouait le maintien et qu’il te disait que tu vas aller en D2, ça fait mal, et on est tous humains », expliquait récemment le joueur de Mallorca Pablo Maffeo. Rien qui puisse justifier les insultes racistes bien entendu, mais qui expliquerait pourquoi le Brésilien est de plus en plus victimes de tacles appuyés ou de sifflets. Quoi qu’il en soit, et pour le bien du joueur, du Real Madrid et de la Liga, on espère que tout cessera rapidement…