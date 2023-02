Real Madrid : l’après-midi cauchemardesque de Vinicius Jr. à Majorque

La suite après cette publicité

Le titre de Champion d’Espagne s’éloigne pour le Real Madrid. Battus à Majorque (0-1), les Merengues ont perdu Thibaut Courtois sur blessure et peuvent être à huit points d’écart du FC Barcelone en cas de succès du leader catalan ce dimanche soir, contre le Séville FC. De quoi sérieusement mettre un coup au moral des Madrilènes, et à Majorque, c’est Vinicius Jr qui en a fait les frais.

Tout au long de la rencontre, le Brésilien a été chahuté par les Bermellones et en particulier par Maffeo et Raíllo, qui ont tenté de faire disjoncter l’attaquant madrilène. Au total, quatre fautes ont été commises sur lui en première période, pour un total de 29 fautes par Majorque tout au long du match. Agacé de ces provocations en continu, Vinicius Jr. était rentré au vestiaire en pointant l’écusson du Real Madrid vers le public de Majorque.

Vinicius Jr. manquera la réception de Elche

Un geste qui n’est pas passé inaperçu auprès de Raillo qui a brandi l’écusson du RCD Majorque et a tenté de le mettre sur la bouche du joueur madrilène, pour qu’il l’embrasse. Une provocation supplémentaire pour l’attaquant de 22 ans, qui a ensuite été averti pour une faute sur Hernandez. Le cinquième carton jaune pour lui, synonyme de suspension pour le prochain match de championnat contre Elche, déplacé au 15 février en raison de la Coupe du monde des clubs.

Les résidents de San Moix ont réussi leur coup et Carlo Ancelotti n’a pas accablé son joueur. «Vinicius ? Ce n’est pas sa faute. Les adversaires et les fans rivaux le provoquent toujours. Regardez ce qui s’est passé aujourd’hui. Nous devons changer notre fusil d’épaule et regarder ce qui s’est passé avec lui dans le match d’aujourd’hui. C’est une défaite qui fait très mal, c’était un match atypique», a-t-il lâché, pendant la conférence de presse. Vinicius Jr. va devoir travailler pour se montrer plus calme.