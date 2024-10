EdF : Borja Iglesias prend la défense de Kylian Mbappé

Depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé est constamment observé. Devenu un symbole national après le sacre de l’équipe de France à la Coupe du monde 2018, l’ancien attaquant du PSG a commencé à progressivement écorner son image aux yeux du public français. Dernièrement, l’épisode du rassemblement d’octobre a encore mis de l’huile sur le feu. Désigné comme inapte physiquement pour prendre part aux échéances d’octobre de l’équipe de France, le nouveau numéro 9 du Real Madrid avait participé au match des Merengues contre Villarreal juste avant la trêve (2-0). Outre cette situation assez surprenante, le joueur formé à l’AS Monaco a été aperçu dernièrement à Stockholm après une soirée en boîte de nuit. Une déclaration de guerre pour plusieurs observateurs du football français qui ont commencé à tout remettre en cause concernant le capitaine des Bleus. Ce samedi, l’attaquant de 25 ans a pu compter sur le drôle de soutien d’un autre attaquant de Liga. En effet, interrogé par El Pais, Borja Iglesias est monté au créneau pour défendre son homologue madrilène. L’attaquant espagnol ne s’est pas exprimé sur les récentes frasques du Français, mais a préféré revenir sur l’engagement social du Bondynois qui avait appelé à voter contre les extrêmes lors des dernières élections législatives en France :

« Il faut prendre de nombreux risques. Normalement, peu importe qui vous êtes, tout le monde vous respecte, mais parfois cela n’arrive pas. Il y a des comportements qui ont tendance à être racistes et de nombreuses dynamiques qui s’établissent d’une manière dont parfois nous n’avons même pas conscience. Vous savez qu’il y a certaines attitudes et pensées qui sont ainsi parce qu’elles l’ont toujours été et la vérité est qu’elles doivent être changées. Ce à quoi Vinicius fait souvent référence, c’est que des situations sont normalisées dans les stades de football, alors qu’elles ne devraient pas l’être. Il est important d’en parler et de les signaler. De cette façon, ils peuvent être détectés et modifiés. Ce n’est pas parce qu’on est footballeur qu’on ne peut pas avoir d’opinion. Ce qui se passe, c’est que nous avons plus de responsabilités, parce que nous avons une plus grande portée sociale. Je comprends que certains ne veuillent pas le faire, mais il y a des choses qui m’influencent en tant qu’être humain et, pour moi, c’est plus important que ma profession. Parlons de Kylian Mbappé. Lorsqu’il a pris position contre l’extrême droite, il savait les répercussions que cela aurait. C’est un privilégié. S’il prend une position aussi claire, écoutons-le au moins avec respect. Il n’a rien à gagner à le faire. Je veux défendre des principes tels que le respect, l’égalité et éviter l’abus de pouvoir et la haine. J’ai peur de l’extrême droite parce qu’elle n’a pas de limites. Je n’aime pas qu’elle ne respecte pas certaines valeurs sociales ni les droits de l’homme. Je veux que ceux qui votent pensent non seulement à eux-mêmes, mais aussi à leur communauté et à ceux qui souffrent. »