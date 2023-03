Arsenal : Jack Wilshere dévoile sa recrue de rêve

Bien qu’il ait pris sa retraite de footballeur l’été dernier après avoir subi une avalanche de blessures, Jack Wilshere garde logiquement un œil attentif sur l’actualité d’Arsenal, lui qui officie désormais comme entraîneur des U18 du club. Interrogé par l’agence de presse AP cette semaine, l’ancien Gunner a révélé l’identité du joueur qu’il souhaiterait voir sous les couleurs du club londonien.

«N’importe quel supporter aimerait voir Declan Rice rejoindre son club de cœur. C’est un milieu de terrain qui peut tout faire. Je suis persuadé qu’il se plairait sous les ordres de Mikel (Arteta), juge l’ancien joueur, qui avait notamment évolué aux côtés de Declan Rice à West Ham, entre 2018 et 2020. Mikel le développerait, l’amènerait encore plus haut et il serait énorme pour l’équipe. J’ai eu des conversations avec Declan (Rice) et je lui ai dit que ce qu’il faisait était incroyable. J’ai hâte de voir où il ira. J’espère que ce sera à Arsenal.» Actuellement sous contrat jusqu’en 2024 avec les Hammers, Rice devrait toutefois coûter une fortune au prochain club qui s’attachera ses services. En février, son entraîneur David Moyes avait assuré qu’il exploserait le record du transfert le plus onéreux d’un club de Premier League, actuellement détenu par Chelsea (Enzo Fernandez : 121 M€~). Avec la concurrence féroce qui lorgne sur le dossier (Manchester United, Manchester City, Chelsea…), difficile de trouver les arguments pour le contredire.

