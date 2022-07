Jack Wilshere annonce sa retraite

Jack Wilshere n'a fait que retarder l'inévitable, mais c'est bel et bien une page qui se tourne pour le milieu de terrain à la langue toujours bien pendue sur le pré. À seulement 30 ans, l'ancien joueur d'Arsenal a en effet annoncé sa retraite sportive ce vendredi, alors que son aventure à Aarhus s'était terminée après moins de six mois passés au Danemark. La carrière de "Jacky Boy", qui aura tout de même défendu les couleurs de l'Angleterre à 34 reprises (2 buts), notamment à la Coupe du monde 2014 et à l'Euro 2016, laissera un goût amer lié aux nombreuses blessures ayant parsemé son chemin d'embûches. Pour preuve, en 14 ans de carrière passés dans 5 clubs différents, Jack Wilshere n'aura disputé que 287 matchs en professionnel, dont 197 avec les Gunners, où il a explosé aux yeux de l'Europe un soir de février 2011, en Ligue des champions face au FC Barcelone (2-1).

« Aujourd'hui, j'annonce ma retraite de footballeur professionnel. Ce fut un voyage incroyable rempli de tant de moments merveilleux et je me sens privilégié d'avoir vécu tout ce que j'ai fait au cours de ma carrière. Passer de taper le ballon dans mon jardin à capitaine de mon bien-aimé Arsenal et jouer pour mon pays à une Coupe du monde. J'ai vécu mon rêve. En vérité, il a été difficile d'accepter que ma carrière se soit effondrée ces derniers temps pour des raisons en dehors de mon contrôle tout en sentant que j'ai encore tant à donner. [...] Ayant eu le temps de réfléchir et de parler avec mes proches, je sais que c'est le bon moment, et malgré les moments difficiles, je regarde ma carrière avec une grande fierté par rapport à ce que j'ai réussi », a notamment écrit le natif de Stevenage à travers un long message posté sur son compte Twitter. Jack Wilshere, qui a passé ses diplômes d'entraîneur ces derniers mois avec l'aide d'Arsenal, est pressenti pour prendre la tête des U18 des Gunners, selon The Athletic. De quoi ouvrir une nouvelle page dans le monde du football.