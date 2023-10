JT Foot Mercato : ça part dans tous les sens à Manchester United

Grande braderie à Manchester United

A Manchester United, le mercato hivernal risque de partir dans tous les sens. Erik ten Hag va commencer à faire le ménage dans son effectif. Jadon Sancho va être vendu aux plus offrants s’il ne s’excuse pas auprès de son coach pour ses écarts à l’entraînement, d’après The Guardian. Dans la presse anglaise, on apprend que la Juventus et Dortmund sont déjà venus aux nouvelles. Un prêt avec option d’achat est envisagé par le club italien. Ce n’est pas le seul joueur largué dans la hiérarchie. En défense Harry Maguire est poussé vers la sortie. Selon les informations d’ESPN, West Ham pourrait tenter le coup cet hiver. Mais ils ne sont pas les seuls sur le dossier. D’après The Sun Sport, une porte de sortie pourrait aussi s’ouvrir au mal-aimé en Serie A. Nos confrères britanniques affirment en effet que l’AC Milan est très intéressé par le profil du joueur de 30 ans. Un autre indésirable invité à se trouver un autre club : Anthony Martial. Erik ten Hag ne compte pas du tout sur le Français pour l’avenir, du coup les Mancuniens cherchent déjà son remplaçant, un buteur capable de concurrencer Hojlund, mais ça va coûter très très cher… Selon les informations du Mirror, Manchester United serait prêt à faire une offre pouvant atteindre les 120 M€ pour Evan Ferguson. L’attaquant irlandais des Seagulls, âgé de seulement 18 ans, réalise un début de saison remarquable, ce qui explique ce prix exorbitant. Peu de clubs vont pouvoir proposer mieux à Brighton. Ce n’est pas la seule pépite à avoir tapé dans l’œil des Red Devils, car à en croire les journalistes du South London Press, le club anglais est prêt à lâcher 60 millions d’euros pour Marc Guehi de Crystal Palace. Enfin, pour se pérenniser, les dirigeants d’United vont lancer une grande vague de prolongation. Selon The Manchester Evening News, Manchester United proposera des prolongations de contrat d’un an aux défenseurs Aaron Wan-Bissaka et Victor Lindelof, ainsi qu’au jeune milieu de terrain Hannibal Mejbri.

Un champion du Monde 2022 accusé de dopage

Un champion argentin est accusé de dopage. En effet, selon les dernières informations de Relevo, Alejandro "Papu" Gomez Aurait été contrôlé positif à une substance interdite, et ce lors d’un passage surprise devant les autorités antidopage durant une séance d’entraînement avec la formation andalouse en novembre 2022, donc quelques jours avant de rejoindre la sélection argentine pour le Mondial qatari. Le média espagnol ajoute que l’international de l’Albiceleste avait annoncé avoir pris «un sirop de l’un de ses fils sans consulter au préalable les médecins du club». De plus, Séville et le joueur concerné étaient au courant de cette affaire il y a plusieurs mois, mais la sanction de deux ans de suspension n’est tombée que cette semaine. Ce qui pourrait signifier la fin de son parcours professionnel à 35 ans.

L’Arabie saoudite veut remplacer Neymar

Al-Hilal veut Kylian Mbappé ou Lionel Messi pour remplacer Neymar. Après la grave blessure de Neymar, le club saoudien souhaite absolument une grosse star, d’après le journal saoudien alriyadh, qui cite des sources proches du club. Pour Messi, Al-Hilal compte donc profiter de la non-qualification pour les play-offs de la MLS de l’Inter Miami pour obtenir un prêt de la Pulga, qui a le droit d’évoluer au sein de deux clubs durant la même saison. L’écurie saoudienne va reprendre les négociations avec le joueur et son entourage afin qu’il vienne jouer quelques mois en SPL. Toutefois, la publication saoudienne explique qu’Al-Hilal a appris de ses erreurs et négociera différemment avec le joueur et ses proches. Et en ce qui concerne Kylian Mbappé, vu qu’il n’a toujours pas prolongé son contrat avec Paris, Al-Hilal pourrait convaincre le PSG de le lâcher contre une somme XXL. Mais on ne l’imagine pas rejoindre la Saudi Pro League et encore moins jouer dans le club que Neymar a rejoint. En effet, les relations entre les deux hommes se sont refroidies à Paris. Mais cela ne semble pas perturber Al-Hilal, qui laissera à Jorge Jesus le soin de trancher concernant le remplaçant de Ney. Il a jusqu’au mois de janvier pour se décider.