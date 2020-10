OL : Rudi Garcia explique comment il va utiliser Lucas Paqueta

La suite après cette publicité

En situation d'échec à l'AC Milan, Lucas Paqueta a donc trouvé un endroit où rebondir. Acheté par l'Olympique Lyonnais contre un chèque de 20 M€, le milieu de terrain a été officiellement présenté avant-hier. Un recrutement express souhaité par les Rhodaniens. La raison ? Ils voulaient que le Brésilien soit disponible pour le choc de la 6e journée de Ligue 1 face à l'Olympique de Marseille, prévu dimanche soir.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Rudi Garcia s'est en tout cas félicité d'avoir ce nouvel élément sous ses ordres, et ce, même si le joueur sort d'une longue période compliquée en Lombardie. « Il s’est entrainé avec le Milan. Aujourd’hui, on ne peut pas juger, On a travaillé que les coups de pied arrêtés parce que je veux qu’il sache ce que j’attends. Ce qu’on peut dire sur Lucas, c’est qu’un joueur acheté 40 millions d’euros par le Milan a forcément des qualités. Il faut qu’il retrouve son niveau. C’est un joueur technique, c’est un gaucher et il a une belle qualité de passe. »

Ravi, le coach des Gones a d'ailleurs une idée sur le positionnement d'une recrue qui sera sans doute convoquée pour l'Olympico. « Je l’ai suivi à Milan, il a travaillé avec trois coaches différents. Je ne suis pas certain qu’il faille l’excentrer. Il a besoin d’être au cœur du jeu. C’est un joueur qui doit jouer au cœur du jeu en soutien des attaquants. Je pense que son positionnement se situe là. Il a un gros avantage, c’est qu’il parle italien donc on peut échanger. Il est qualifié donc certainement dans le groupe. » Rendez-vous donc certainement dimanche.