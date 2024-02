PSG : Kylian Mbappé, une star qui fait l’unanimité en Afrique

En Côte d’Ivoire, on ne parle actuellement que de la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Il faut dire que la compétition continentale est passionnante cette année avec des scénarios fous et une équipe ivoirienne toujours en lice pour le sacre finale. De quoi forcément rendre heureux les supporters des Éléphants qui suivent avec grand intérêt les performances de la sélection, mais pas que. Sur le continent africain en général, le football a une grande place dans la vie des gens qui suivent assidûment le football européen. En tête, le championnat anglais, largement privilégié des suiveurs du foot, mais aussi le championnat espagnol grâce aux deux géants que sont le Real Madrid et le FC Barcelone.

Lorsque l’on s’arrête dans les rues d’Abidjan pour discuter football avec les supporters des différents pays présents à la CAN, les noms des deux légendes, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi reviennent régulièrement. Logique forcément quand on sait comment CR7 et LM10 ont marqué l’histoire de ce sport et font l’unanimité aux quatre coins du globe. Mais désormais, un autre joueur s’est fait un nom à leur côté et il s’agit de Kylian Mbappé. L’international français, bien loin des débats européens sur sa légitimité ou non, de s’assoir à la table de Ronaldo et Messi, est une véritable star sur le continent avec surtout une image très positive pour tout ce qu’il dégage. Tous les maillots parisiens croisés en Côte d’Ivoire sont logiquement floqués à son nom.

Une image intacte

«Chez nous, il a une excellente image. Il est vu comme un joueur de la trempe de Cristiano Ronaldo ou Messi. Un joueur capable de gagner le Ballon d’Or. C’est un joueur de classe mondiale et il est aimé pour ça», nous glisse Nuhu Adams, journaliste ghanéen pour le média Ghana Soccer Net. Cette pensée est partagée par absolument tous les supporters rencontrés sur place pendant cette CAN. Des Congolais en passant par les Ivoiriens ou les Nigérians, tous estiment que le joueur du PSG est incontestable et irréprochable sur et en dehors des terrains. Et l’image qu’il renvoie est un exemple pour la jeunesse africaine qui rêve aussi de vivre une histoire comme la sienne.

À l’heure des débats sur les binationaux et sur l’importance pour les gros joueurs de ne pas hésiter à représenter leur pays d’origine, Kylian Mbappé échappe même aux critiques sur son choix de sélection alors qu’il aurait aussi pu (sur le papier) jouer pour le Cameroun ou l’Algérie. «Je vais vous dire une chose, honnêtement au Cameroun, il ne serait rien devenu. On serait passé à côté de ça. Ce qu’il a fait en Coupe du Monde, ça a fait rêver des millions d’enfants ici en Afrique. Et il n’aurait jamais pu le faire avec les Lions Indomptables. Aujourd’hui, tous les enfants veulent faire comme lui», explique Charles, photographe camerounais présent à cette CAN 2023. À ses débuts en pro, un journaliste mauritanien avait d’ailleurs demandé à Mbappé s’il existait une possibilité de jouer pour le Cameroun. «La question ne s’est jamais posée, je suis Français et je suis né en France» avait-il répondu.

Des initiatives saluées pour le continent

Mais pas de quoi vexer ni frustrer les supporters camerounais qui ont une certaine fierté à voir Mbappé briller en tant que joueur d’origine camerounaise. Si le Français fait aussi rêver les jeunes par son niveau sur le terrain, sa personnalité lui permet aussi d’avoir un gros capital sympathie auprès des suiveurs du continent africain. «C’est un personnage public et un modèle, on parle de lui même à l’école, notamment pour que les enfants puissent s’identifier à lui. Il soigne son image et est bien moins discret que Messi ou Ronaldo», nous explique Kaba, journaliste ivoirien. Lors de son récent passage au Cameroun, Kylian Mbappé avait d’ailleurs pu mesurer sa grosse cote de popularité en créant des véritables mouvements de foule à chaque déplacement.

En 2018, après un diner avec Emmanuel Macron et Georges Weah, Kylian Mbappé n’avait pas caché son envie d’investir massivement pour développer le sport africain. «Même si je suis Français, j’ai des origines africaines. Aider le sport africain à se développer me tient à cœur. Si je peux aider à travers ma notoriété ou autres, je le ferai avec plaisir. Il y a beaucoup de choses à faire en Afrique» avait-il lancé. Lors de son récent voyage au Cameroun, selon les indiscrétions de la presse locale, KM7 s’est accordé avec notamment l’ancien basketteur Joachim Noah sur l’idée d’investir plusieurs millions sur un grand centre sportif. Des initiatives saluées par le continent et qui ont fait grimper sa cote de popularité. «Lui au moins, il ne nous oublie pas», nous glisse un supporter ivoirien. S’il risque de régulièrement faire parler de lui pour son football et de ne pas toujours faire l’unanimité dans sa carrière, Kylian Mbappé a déjà réussi à conquérir le continent. Et quand on connait son souhait de s’investir là-bas, c’est forcément une fierté de plus…